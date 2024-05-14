Казахстанское общество должно вынести урок – политолог о приговоре Бишимбаеву

Фото: facebook.com/talgat.kaliyev

По мнению политолога, приговор по своей суровости соответствует тяжести совершенного преступления. Некоторые активисты ожидали, что Бишимбаева приговорят к пожизненному заключению. Однако столь суровое уголовное наказание вменяется только за особо тяжкие правонарушения, в том числе и за терроризм.

«Приговор Бишимбаеву, на мой взгляд, вполне соразмерен совершенному деянию. Пожизненное у нас получали лишь террористы, повинные в массовых смертях. С этой точки зрения 24 года в учреждении особого режима достаточно. Тем более, что УДО возможно лишь при согласии родственников погибшей. Надеюсь, что для многих людей, склонных к бытовому насилию это будет серьезным и отрезвляющим фактором и поучительным примером. Впервые казахстанцы в режиме реального времени наблюдали за судебным процессом, увидели все стороны состязательности сторон. Граждане увидели насколько сложно выносить объективный приговор, поскольку каждый для себя тоже взвешивал доводы сторон и ставил себя на место присяжных заседателей. Думаю, что с этого процесса казахстанское общество должно выйти повзрослевшим и вынести урок, так как это были довольно болезненные были переживания. Конечно, это положительно может отразится на здоровье казахстанского общества не только в плане преодоления пороков, но и с точки зрения формирования правовой культуры», – пояснил собеседник.

Также Талгат Калиев добавил, что за резонансным судебным процессом следили в странах ближнего и дальнего зарубежья, о нем писали европейские и американские СМИ. Он войдет в историю с точки зрения беспрецедентности как громкое, жестокое и циничное преступление. Всё происходящее зафиксировали видеокамеры, многие люди смогли лицезреть как происходит реформирование казахстанской правовой системы. С точки зрения процессуальной чистоты судебное дело рассматривалось достаточно корректно.

Эксперт отметил, что к данному процессу такое широкое внимание общественности было привлечено еще и по причине того, что экс-министр Куандык Бишимбаев ранее уже был осужден за коррупцию. Ему дали шанс на исправление. Он был помилован, однако не в полной мере осознал свою вину. Можно сказать, что он был одним из символов старой эпохи, когда так называемые представители элиты привыкли к неприкасаемости, неподсудности и вседозволенности.

«Что касается второго подсудимого Бахытжана Байжанова, то казалось бы, что он просто поступил по-родственному в рамках некоего ложного уважения и служебного подчинения. Это пример того, что нельзя слепо исполнять поручения, а необходимо осознавать границы дозволенного. Байжанов, хоть и по-человечески кому-то будет его жалко, заслужил наказание. Показательно для тех, кто считает, что ложное чувство родственной солидарности, уважения к старшему брату, подчинения начальнику, или всего вместе, как в данном случае, способно послужить оправдывающим мотивом. Пусть благодарят судьбу остальные сотрудники ресторана, администратор, что не оказались в орбите следствия», - сказал политолог.

По мнению Калиева, определенная доля вины есть у каждого равнодушно наблюдавшего и считавшего неприличным вмешиваться в чужие семейные разборки с рукоприкладством. В решении присяжных заседателей однозначно указано, что УДО возможно спустя две трети срока с учетом мнения потерпевшей стороны. Это важная и принципиальная оговорка, считает эксперт.

Политолог подчеркнул, что в недавнем прошлом декриминализация бытового насилия способствовала тому, что число преступлений, связанных с бытовым насилием резко выросло, поэтому сейчас должен идти обратный процесс.

«Возможно, в нашем обществе подобные предрассудки, связаны не казахскими традициями, а с советским периодом, когда развод считался делом строго порицаемым. В те времена бытовала поговорка «Бьет – значит любит» воспринималась искаженно, якобы женщины должны терпеть издевательства и побои. В нашей национальной культуре были четко расписаны ролевые модели и никто на чужую территорию не заступал. У нас прекрасная половина человечества пользовалась избирательным правом, женщины могла встать во главе рода, она могла возглавлять перекочевку, это масштабный логистический проект. В айтысах они могли высказать мужчине всё, что считали нужным», – отметил эксперт.

Согласно статистическим исследованиям казахстанцы сегодня считают необходимым криминализировать бытовое насилие, и в этой связи президент подписал соответствующий закон, который ужесточает наказание за подобные преступления, обеспечивая безопасность большей части населения.