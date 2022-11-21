Казахстанскую авиакомпанию оштрафовали за неповеренную технику

Авиакомпанию «Южное небо» оштрафовали за использование в полётах неповеренной техники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана по городу Шымкенту.

Фото: hisky.kz

Ведомство провело внеплановую проверку авиакомпании «Южное небо» на соблюдение Закона РК «Об обеспечении единства измерений».

В итоге выяснилось, что перевозчик нарушил статью 19 закона – не был поверен прибор измерений – бесконтактный инфракрасный термометр.

Авиакомпанию привлекли к ответственности по статье 419 Кодекса РК об административных правонарушениях. Она в упрощенном виде уплатила штраф почти в 500 тысяч тенге.