Казахстанца, сбившего ребенка в Южной Корее, все еще не могут найти

Фото: kmib.co.kr
Казахстанца, который сбил 7-летнего ребенка в Южной Корее и скрылся, до сих пор не могут найти. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в Нур-Султане, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Мы до сих пор еще не знаем, где находится данный гражданин. Как до этого сообщали, он скрылся на территории третьей страны. Дальше его следы неизвестно куда ведут. Мы до сих пор ведем поиски. Мониторим ситуацию", – сообщил Смадияров.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в южнокорейском городе Чханвон казахстанец сбил
7-летнего ребенка и на следующий день покинул страну.
Отец ребенка, 34-летний Джанг Хендок, рассказал, что 20-летний казахстанец улетел на следующее утро после аварии. У мальчика диагностировали кровоизлияние в мозг и множественные переломы черепа. Сейчас ребенок находится в отделении интенсивной терапии без сознания.