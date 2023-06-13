Казахстанца задержали в Таиланде

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге 13 июня подтвердил задержание казахстанца в Таиланде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: пресс-служба МИД РК

Ранее в СМИ появилась информация, что на острове Пхукет задержали казахстанца якобы за покушение на россиянина.

По словам Смадиярова, на сегодня тайские власти подтвердили информацию о задержании казахстанца, его личность установлена.

«Полиция Таиланда поместила его под арест на 45 суток. На сегодня данному гражданину предъявлены обвинения в нарушении визового режима за пребывание на 4 дня больше в стране. Иная официальная информация не поступала. То есть неизвестно, стрелял он или нет (как утверждает ряд СМИ – прим. ред.). Только лишь нарушение миграционного решения», – сообщил Айбек Смадияров.

Посольство Казахстана в Таиланде держит этот вопрос на контроле и находится на постоянной связи с правоохранительными органами королевства.

Напомним, в начале этого месяца в Таиланде скончался 24-летний казахстанец.