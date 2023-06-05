Пострадавший в Таиланде казахстанец скончался

24-летний Артур Искаков скончался после того, как был спасен из воды на одном из курортов Таиланда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Сообщение о смерти Артура Искакова опубликовала сестра мужчины. Она кратко написала на своей страничке: «Артура больше нет с нами».

В Министерстве иностранных дел Казахстана информацию о смерти Артура Искакова подтвердили.

24-летний казахстанец отправился на отдых со своей невестой. Во время купания поднялись волны, и девушка стала тонуть. Жених бросился на помощь и вытащил ее из воды, но ушел под воду сам. Его удалось вытащить, однако к моменту спасения мужчина уже не подавал признаков жизни. Несмотря на это, его реанимировали и привезли в больницу, где подключили к аппаратам. Об этом ранее рассказала сестра погибшего.

В МИД сообщали, что изначально мужчина был в тяжелом состоянии, в коме. В ведомстве рассматривали варианты транспортировки Артура Искакова в Казахстан.