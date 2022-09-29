Казахстанцам обеспечат "зеленый" коридор на границе – Жумангарин

Для граждан Казахстана и продовольственных грузов на границе будет обеспечен «зеленый» коридор. Об этом в интервью журналистам в Сенате Парламента РК сообщил вице-премьер – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Вчера я поговорил со своим коллегой – вице-премьером России, потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить «зеленый» коридор», – сказал он.

Вице-премьер отметил, что эти вопросы будут решаться оперативно.

«Я думаю, что это надо делать сегодня, максимум завтра. Сейчас мы будем разговаривать с Пограничной службой», – добавил Жумангарин.