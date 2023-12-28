Казахстанцев будут уведомлять об изменениях по их недвижимости

Цифровизация, Госуслуги
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанцы могут видеть все действия в государственном правовом кадастре касательно их недвижимости

Фото: пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан"

В Казахстане разработан цифровой сервис по уведомлению граждан о регистрации, изменении и прекращении прав касательно их недвижимого имущества в государственном правовом кадастре недвижимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации «Правительство для граждан».

«Теперь казахстанцам в личный кабинет на портале электронного правительства будут приходить уведомления о регистрации прав на недвижимость, налагаемых обременениях, арестах, юридических притязаниях, исправлении ошибочных сведений. К слову, сведения о произведенных изменениях будут храниться в разделе «Недвижимость».

Граждане могут видеть все действия, производимые в государственном правовом кадастре касательно их недвижимости. Направление уведомлений будет сопровождаться сообщениями и PUSH-уведомлениями от eGov.kz», – поделились новостью в госкорпорации.

В госкорпорации подчеркнули, что внедрение сервиса по отправке уведомлений обеспечивает безопасность персональных данных казахстанцев, контроль над всеми совершаемыми действиями и доступность быстрого получения информации.

 

 

#госуслуги #цифровизация #недвижимость

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