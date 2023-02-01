Казахстанцев стали бесплатно консультировать по правовым вопросам – куда звонить

Казахстанцы могут получить бесплатную консультацию по правовым вопросам по номеру 1414, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

Фото: пресс-служба Минюста РК

Минюст совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запускает очередной проект в рамках Digital Justice.

«Так, на базе единого контакт-центра 1414 консультации населению теперь предоставляются не только по вопросам оказания государственных услуг, но и по правовым вопросам. В связи с чем каждый желающий может позвонить по легко запоминающемуся номеру 1414», – сообщили в ведомстве.

Звонок по Казахстану бесплатный как со стационарных, так и с мобильных телефонов, независимо от оператора сотовой связи.