Общество
Казахстанцы будут получать SMS об истечении срока действия их документов

Казахстанцы будут получать SMS-уведомления об истечении срока действия их документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с 1 апреля этого года запустило механизм заблаговременного SMS-уведомления граждан об истечении срока действия удостоверения личности или водительского удостоверения.

Внедрение данного новшества, прежде всего, направлено на предупреждение административных правонарушений, связанных с истечением срока действия документов, удостоверяющих личность, а также снижение дополнительной финансовой нагрузки на казахстанцев при уплате штрафов за это.

На сегодня за проживание по недействительному удостоверению личности от 10 дней до 1 месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше 1 месяца – штраф в размере 7 месячных расчетных показателей, или 21 441 тенге.

Ежемесячно для замены удостоверений личности в связи с истечением срока действия обращается до 77 тысяч граждан, для замены водительских удостоверений по этой же причине – порядка 35 тысяч.

Только в прошлом году для замены удостоверений по истечению срока обратилось 915 тысяч человек и более 400 тысяч граждан в связи с истекшим сроком водительских удостоверений.

Теперь же казахстанцы, зарегистрированные в базе мобильных граждан, за 30 дней до истечения срока действия документа будут получать на свой мобильный телефон SMS следующего содержания: «Sizdin jeke kualiginizdin jaramdylyq merzimi 30 kunnen keıin aıaqtalady, HQKO-ga habarlasynyz/Srok Vashego udostovereniya istekaet cherez 30 dnei, obratites v CON». Поэтому при получении государственных услуг гражданину необходимо в личном кабинете на портале электронного правительства (eGov.kz) обязательно указать свой номер мобильного телефона.

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