Казахстанцы из социально уязвимых слоев защищены от изменения коммунальных тарифов – Дуйсенова

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Для комплексной модернизации теплоисточников и инженерных сетей в Казахстане по поручению главы государства реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции». При этом граждане из социально уязвимых слоев защищены от повышения цен на коммунальные услуги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: primeminister.kz

Выступая на пленарном заседании Мажилиса, заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова отметила, что на проведение ремонта систем теплоснабжения городов Экибастуза, Риддера, Степногорска, Кокшетау, Актау, Семея и Павлодара из резерва правительства было выделено 55 млрд тенге. При этом для комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры начата реализация программы «Тариф в обмен на инвестиции». 

«В этом году планируется привлечь порядка 250 млрд тенге на ремонт инженерных сетей и повышение заработной платы работников данной сферы», – отметила Тамара Дуйсенова.

Она напомнила, что в текущем году поставщики коммунальных услуг повысили тарифы. Вместе с тем для некоторых категорий граждан часть суммы покрывают местные исполнительные органы.

«Уязвимые слои населения защищены от изменения тарифов за счет механизма жилищной помощи», – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

 

#мажилис #Правительство #комуслуги #ЖКХ #тарифы #Дуйсенова #соцподдержка

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