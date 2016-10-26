Казахстанцы могут получать кредитную историю в отделениях Казпочты
АО "Казпочта" запускает новый сервис по получению персональных кредитных отчетов (ПКО) от ТОО "Первое кредитное бюро", передает Kazpravda.kz.
Теперь казахстанцы смогут получать свои кредитные отчеты в 1688 отделениях по всей стране, без наличия электронно-цифровой подписи и доступа к Интернету.
ПКО – это обобщенная информация о кредитах и дисциплине их погашения.
"Пилотный проект был запущен в январе 2016 года в 50 отделениях Алматинского областного филиала. С января по октябрь было обслужено около 1 000 клиентов, и этот период позволил Казпочте отработать процесс интеграции программного обеспечения с ТОО "Первое кредитное бюро" и значительно упростить процесс обслуживания", – сказал руководитель пресс-службы почтового оператора Байрам Азизов.
В рамках партнерства АО "Казпочта" будет предоставлять ПКО и сервис "Контроль кредитной истории" для физических лиц, а также "Корпоративные кредитные отчеты" для юридических лиц.
"Партнерство Бюро с АО "Казпочта" позволит повысить доступность информации о своей кредитной истории гражданам Казахстана во всех, даже самых отдаленных регионах. Благодаря активной социальной политике и партнерской сети ПКБ с начала 2016 года выдало более 145 000 персональных кредитных отчетов. В следующем году мы надеемся удвоить данный показатель благодаря стратегическому сотрудничеству с АО "Казпочта", – сообщает Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро.
В течение календарного года свой первый кредитный отчет граждане страны могут получить бесплатно.
ТОО "Первое кредитное бюро" было организовано 12 лет назад с целью формирования более прозрачных отношений между заемщиками и финансовыми организациями. Поставщиками информации в бюро является более 120 кредитных организаций. В базе данных ПКБ свыше 7 млн заемщиков и около 30 млн кредитных контрактов.
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