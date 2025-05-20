Казахстанцы теперь могут самостоятельно проверить статус верификации своего мобильного устройства в мобильном приложении eGov Mobile, на порталах www.gov.kz и imei.rfs.gov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП
Новый сервис позволяет определить, зарегистрирован ли IMEI-код в базе данных зарегистрированных устройств БДИК, а также узнать количество номеров, привязанных к конкретному устройству.
IMEI (International Mobile Equipment Identity) – это уникальный номер, который присваивается каждому мобильному устройству, поддерживающему сотовую связь. Он содержит информацию о производителе, модели и месте сборки устройства, состоит из 15 цифр.
Сервис позволяет пользователям проверить статус IMEI своего устройства. Если IMEI найден в базе данных зарегистрированных устройств БДИК, система уведомит пользователя о том, что его IMEI уже зарегистрирован в сети. Если же номер отсутствует в базе данных, система проведет проверку и сообщит один из возможных результатов: IMEI успешно верифицирован и может использоваться в Республике Казахстан или IMEI не верифицирован.
Чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении eGov Mobile, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;
- на главной странице в разделе «Популярные услуги» выбрать сервис «Проверка IMEI абонентского устройства»;
- дать разрешение на доступ к персональным данным;
- выбрать один из доступных методов проверки и ознакомиться с результатом.
Чтобы воспользоваться услугой на портале www.gov.kz, пользователю необходимо:
- перейти на сайт Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- перейти по баннеру/ссылке на сервис «Проверка IMEI абонентского устройства»;
- выбрать один из доступных методов проверки и ознакомиться с результатом.
Чтобы воспользоваться услугой на портале imei.rfs.gov.kz, пользователю необходимо:
- перейти на сайт rfs.gov.kz;
- выбрать один из доступных методов проверки и ознакомиться с результатом.
Кроме того, пользователям доступна функция проверки по ИИН, которая позволяет узнать, какие мобильные номера зарегистрированы на их ИИН. Также доступен сервис проверки абонента по IMEI-коду, который предоставляет информацию о количестве абонентских номеров, использующих определенное устройство.