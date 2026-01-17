Казахстанцы посетили библиотеки 57 млн раз за год

За год читателям было выдано более 88 млн материалов различной тематики, а число постоянных пользователей по сравнению с 2024 годом выросло на 4,1% и составило 5 539 969 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Библиотеки Казахстана объединяют миллионы читателей по всей стране. Сегодня в стране действует 3 887 публичных библиотек с совокупным фондом свыше 72,5 млн единиц хранения. За год читателям было выдано более 88 млн материалов различной тематики, а число постоянных пользователей по сравнению с 2024 годом выросло на 4,1% и составило 5 539 969 человек.

Наибольшее количество читателей зафиксировано в Туркестанской, Жамбылской и Павлодарской областях.

Рост интереса отразился и на посещаемости. Количество обращений к библиотечным услугам достигло рекордного показателя – 57 млн посещений. При этом устойчивым остаётся интерес к периодическим изданиям: за год в Национальную библиотеку РК поступило свыше 1 млн запросов на газеты и журналы.

Активнее всего библиотеками пользуется молодёжь. В Национальной библиотеке в Алматы самой многочисленной категорией стали читатели в возрасте от 17 до 25 лет, за ними следуют подростки от 12 до 18 лет. Наибольшей популярностью пользовались произведения художественной литературы, издания по истории и этнографии, научно-популярные, психологические, медицинские книги, а также литература по новым технологиям.

Помимо читательской работы, библиотеки остаются центрами культурной жизни: за год здесь проведено более 258 тысяч культурно-просветительских мероприятий.

Параллельно развивается инфраструктура и цифровые сервисы. В Национальной библиотеке РК внедрён обновлённый интерфейс для доступа к электронным ресурсам, Национальная академическая библиотека совместно с Air Astana реализовала проект «Әуе қанатында», а в Восточно-Казахстанской области впервые запущен нейроассистент DosAI для оптимизации работы библиотекарей. Кроме того, в Северо-Казахстанской областной библиотеке имени С. Муканова внедрён ассистент AI Zhan, направленный на повышение качества библиотечного обслуживания и цифрового взаимодействия с читателями.

Развитие библиотечной сети продолжилось и в регионах: в Кызылординской области введены в эксплуатацию типовые центры «Руханият», а в Западно-Казахстанской области реализован пилотный проект по модернизации 25 сельских библиотек. Эти инициативы направлены на укрепление роли библиотек как современных культурно-образовательных пространств, доступных каждому.

 

