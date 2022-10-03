Общество
Казахстанцы разводятся ради ипотеки
Диасов Ораз
корреспондент

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова заявила, что одной из причин разводов среди казахстанцев является желание получить льготную ипотеку, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК напомнила, что в Казахстане в рамках программы «Бакытты отбасы: 2-10-20» три года банку выделялось по 50 млрд тенге. В итоге 5 тысяч многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, и неполных семей приняли в ней участие.

«По итогам трехлетней выдачи займов мы сделали анализ и увидели, что такая категория  как «неполные семьи» последние 4 года растет с наибольшими темпами. В Казахстане в 2017 году было зарегистрировано 54 626 разводов, в 2018 году их количество увеличилось до 54 797, в 2019 - на 5 тысяч больше, и достигло уже 59 796. В ковидный период, когда подача заявления на развод стала более сложной, количество снизилось до 48 тысяч, но в 2021 году вновь идет рост - уже стало 48 239. Одной из причин частично фиктивных разводов, мы считаем, является то, что люди хотят попасть в очередь на льготную ипотеку. Ведь по направлению «неполная семья» достаточно свидетельства о разводе», - отметила Ляззат Ибрагимова.

В итоге, пояснила она, 23 сентября в рамках постановления правительства было поддержано предложение неполным семьям предоставлять ипотеку только по программе «Шанырак: 5-10-20».

«Разница только в ставке вознаграждения. Но на уровне каждой семьи будет примерно 30 тысяч тенге. Сейчас в соцсетях есть обращения неполных семей, сегодня я встречалась с группой людей в Мажилисе, и мы объясняем, что в первую очередь приоритет государства – это обеспечение людей с ограниченными возможностями», - резюмировала глава «Отбасы банка».

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