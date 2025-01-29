В апреле количество рейсов в Индию увеличат

Гражданская авиация
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

С 20 апреля появятся рейсы из Алматы в Мумбаи, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С целью развития туризма с 20 апреля  Air Astana открывает рейсы в Индию по авиамаршруту Алматы – Мумбаи. Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа Airbus. Тем самым, количество пассажирских рейсов между странами увеличится до 21 в неделю по 4 авиамаршрутам 3 авиакомпаниями.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время регулярное авиасообщение выполняется по маршрутам Алматы – Дели (авиакомпании Air Astana и IndiGo по 7 рейсов в неделю), Алматы – Гоа (SCAT - 2 рейса) и Астана – Гоа (Fly Arystan - 2 рейса).

Открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.

Ранее сообщалось о том, что самолеты станут чаще летать из Казахстана в Китай, Вьетнам и Египет. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.

#Индия #рейсы

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