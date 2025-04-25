Казахстанцы смогут чаще летать в ОАЭ

Транспорт,Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

С 1 июня на рынок авиаперевозок Казахстана входит новая авиакомпания из ОАЭ – Air Arabia Abu Dhabi

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Эмиратская авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi запускает рейсы в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

Авиакомпания планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Абу-Даби – Алматы с частотой 3 рейса в неделю (вторник, пятница и воскресенье).

Открытие авиасообщения между Казахстаном и ОАЭ будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Также ранее стало известно, что прямое авиасообщение с крупнейшим мегаполисом Индии будет выполняться трижды в неделю.

#КГА #ОАЭ #полеты #самолеты #Минтранспорта

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