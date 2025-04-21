Самолеты станут чаще летать из Мумбая в Алматы

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Прямое авиасообщение с крупнейшим мегаполисом Индии будет выполняться трижды в неделю

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В последние годы поток индийских посетителей удвоился, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism

Казахстан наращивает сотрудничество с ключевыми игроками туристского рынка Индии и расширяет прямое авиасообщение. 

Kazakh Tourism и Air Astana совместно организовали ознакомительный тур для ведущих туроператоров этой страны.

Казахстан укрепляет свои позиции на туристской карте Евразии. Только за прошлый год количество посетителей из Индии выросло почти вдвое – с 78 тысяч до 146 тысяч. Это стало результатом целенаправленной работы по продвижению страны за рубежом.

«Посещение Казахстана туроператорами Индии приурочено к запуску нового прямого маршрута «Мумбаи-Алматы». Первый рейс успешно прибыл в южную столицу и гости направились по знаковым достопримечательностям города Алматы и Алматинской области. Программа включает парк Кок-Тобе, горнолыжный курорт Шымбулак, живописный Чарынский каньон, уникальные озера Кольсай и Каинды и другие туристские локации. Ознакомительная поездка позволит туроператорам Индии оценить туристский потенциал региона и расширить предложения для туристов», – сказано в распространенной информации.

Кроме того, прямое авиасообщение с крупнейшим мегаполисом Индии будет выполняться трижды в неделю: вылеты из Мумбаи по средам, пятницам и воскресеньям, обратные рейсы из Алматы — по средам, четвергам и воскресеньям.

Там же добавили, что в 2024 году Kazakh Tourism провел В2В встречи между казахстанскими и индийскими туроператорами в городе Мумбаи для дальнейшего сотрудничества.

Напомним, в 2024 году Казахстан посетили 15,3 миллиона иностранных гостей, путешествующих с различными туристскими целями, за исключением прибывших на работу или для постоянного проживания. 

Также ранее стало известно, что с 1 мая казахстанская авиакомпания Qazaq Air планирует открытие нового маршрута в Узбекистан по направлению Астана – Туркестан – Самарканд. 

#туризм #Индия #полеты #самолеты

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