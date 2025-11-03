Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане планируется освободить от налога на добавленную стоимость медицинские услуги и лекарственные препараты, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Соответствующий проект постановления Правительства разработан Министерством здравоохранения в рамках реализации нового Налогового кодекса, вступающего в силу с января 2026 года.

Проектом предусматривается утверждение перечня медицинских услуг и лекарственных средств, реализация и импорт которых будут освобождены от НДС. Мера распространяется также на лечение, диагностику, профилактику и реабилитацию при орфанных и социально значимых заболеваниях.

"Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку для медицинских организаций, расширить возможности для пациентов и создать благоприятные условия для отечественных фармацевтических компаний. При этом льготы не распространяются на частные медицинские организации, оказывающие услуги, не входящие в перечень ГОБМП, ОСМС или не относящиеся к лечению орфанных и социально значимых заболеваний, утвержденному уполномоченным органом", - говорится в сообщении.

Кроме того, для оказания медицинских услуг, реализации лекарственных средств и медицинских изделий в частном секторе установлена пониженная ставка НДС – 5% с 2026 и 10% с 2027 года.