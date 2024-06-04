Казахстанцы смогут мониторить ход строительства жилья пострадавшим от паводков

Технологии
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Онлайн-трансляция доступна сайте gov.kz в круглосуточном режиме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По инициативе Министерства промышленности и строительства РК Минцифры совместно с Sergek Group, АО «НИТ» и акиматами провели работу по установке видеокамер и интеграции видеопотоков в комплексную систему видеонаблюдения Sergek VMS в местах возведения новых жилых домов для пострадавших от паводков, сообщает Kazpravda.kz

«Ранее мы уже вывели на платформу gov.kz трансляцию с мест проведения противопаводковых мероприятий. Аналогичным образом с помощью комплексной системы VMS казахстанцы смогут мониторить процесс строительства жилья пострадавшим. Применять разработанные нами технологии для улучшения жизни казахстанцев, их безопасности и информированности - наша социальная ответственность. Мы рады быть полезными в это сложное для страны время. Наши сотрудники постоянно находятся в оперативных штабах ЧС и подтопленных населенных пунктах для оказания необходимой помощи в рамках своих компетенций», - рассказал CEO Sergek Group Асет Ахметов.

В настоящее время на строительных площадках шести областей Казахстана (Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская и Атырауская) установлено 55 видеокамер. Их онлайн-трансляция доступна сайте gov.kz в режиме 24/7.

«Министерство промышленности и строительства создало Ситуационный центр для мониторинга и координации работы по восстановлению жилья в пострадавших от паводков населенных пунктах. На сегодня Ситуационный центр работает со всеми заявлениями о возмещении ущерба и строго контролирует ход строительства в каждом селе, районном центре и городах. Сотрудники министерства выезжают в регионы, осматривают места строительства для решения вопросов на местах и проверки статуса работ. Онлайн видеомониторинг позволит контролировать ход строительства и ремонта в оперативном порядке и быстрее реагировать, в случае отставания по заданным срокам. Открытый формат работы важен для нас, мы хотим держать в курсе наших граждан о проводимой работе по восстановлению жилья», - прокомментировала вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова.

Напомним, Sergek Video Management System (Sergek VMS) - это комплексная система видеонаблюдения с инструментами аналитики для обеспечения общественной безопасности или оптимизации бизнеса. Она предназначена для обеспечения безопасности на улицах и во дворах города, в общественных местах, организациях образования, на промышленных объектах, а также аэропортах, вокзалах и других стратегических объектах. С помощью Sergek VMS уполномоченные сотрудники могут наблюдать и своевременно реагировать на различные ситуации.

 

#онлайн #строительство #видеонаблюдение #видеокамеры #Сергек

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