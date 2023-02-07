Казахстанцы смогут выбирать соцработника без привязки к адресу

Лицам, нуждающимся в социальном обслуживании, наряду с выбором специальных товаров и услуг, организаций обслуживания, будет представлена возможность выбора социальных работников, предоставляющих им услуги. Такая норма предусмотрена в проекте Социального кодекса, презентованного в Сенате Парламента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Для этого будет сформирован реестр социальных работников. В нем будет содержаться информация о квалификации социальных работников, видах и качестве оказываемых ими услуг и результатах работы.

Реестр позволит потребителям услуг выбирать социальных работников в конкурентной среде. Уровень заработной платы соцработников будет напрямую зависеть от их востребованности.

Также будут разработаны профессиональные стандарты для социальных работников, отражающие требования работодателей к уровню знаний, навыкам и умениям готовящихся кадров. К социальной работе будут допускаться только сертифицированные специалисты, прошедшие независимую систему оценки квалификации. Будет разработана новая система оплаты труда, учитывающая уровень квалификации, категорию и специфику предоставляемых услуг.