Фото: sputnik.kz
Общество
Казахстанцы снова создают ажиотаж вокруг сахара – комментарий Минторговли
Диасов Ораз
корреспондент

Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев сообщил, что в стране имеется порядка 67 тысяч тонн сахара, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Запасов сахара на сегодня достаточно. Как уже ранее докладывали коллеги с Минсельхоза, на сегодня порядка 67 тыс. тонн есть. Этот объём полностью отвечает потребностям населения. Также осуществляются ежедневные поставки сахара в точки продаж. Мы дополнительно в рамках ЕЭК взяли квоту на 100 тысяч тонн сахара. Наши три завода поставляют сахар ежедневно в нужном объеме для населения», - сообщил Ержан Казанбаев.

Он призвал население не создавать ажиотаж вокруг сахара.

«В некоторых регионах наблюдается ажиотаж по скупке сахара. Хотелось бы отметить, что такой паники не должно быть. Поставки идут регулярно. Возможно, в некоторых торговых сетях и объектах в какой-то момент наступает небольшой перебой с поставками, но это связано с тем, что груз в пути. Его вагонами ежедневно везут и, возможно, до некоторых торговых объектов он не всегда вовремя поступает. Но в крупных и более средних торговых объектах на сегодня сахар имеется в достаточном объёме, и он реализуется», - пояснил спикер.

В целом, по его словам, дефицита сахара в стране нет, и не будет.

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