Казахстанцы стали больше смотреть отечественное кино

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Гендиректор продюсерского центра TOP PRO CINEMA Александр Аксютиц на заседании правительства отметил развитие киноиндустрии в Казахстане. Он сообщил, что казахстанские фильмы по итогам 2024 года собрали в кинотеатрах более 22 млрд тенге. Это на треть больше, чем в 2023 году, сообщает Kazpravda.kz

«При этом, количество вышедших в прокат картин увеличилось за год с 65 до 107, то есть почти вдвое. Что еще важнее, растет внимание казахстанцев к национальному кино. Если посмотреть на ТОП-20 самых кассовых фильмов прошлого года, 70% из них отечественного производства. Еще пару лет назад львиную долю прибыли собирало у нас иностранное кино», – подчеркнул Александр Аксютиц.

Также на заседании было отмечено, что мировой экспорт креативных товаров и услуг по итогам прошлого года превысил 250 млрд долларов. Согласно прогнозам исследовательской компании G20 Insights, к 2030 году доля креативной экономики будет составлять не менее 10% мирового ВВП.

«С 2019 года креативная экономика в нашей стране выросла более чем в 3 раза. Однако ее вклад в ВВП страны все еще остается на относительно низком уровне - порядка 1%. В то же время, темпы роста у некоторых «творческих» отраслей выше, чем у отдельных производственных сфер», — заявил премьер-министр.

За прошлый год значительный вклад в валовую добавленную стоимость дала разработка компьютерных игр – это порядка 460 млрд тенге. Выпуск казахстанских кинокартин за прошлый год вырос.

«В прошлом году выпуск казахстанских кинокартин вырос на 58%. Среди топ-10 кассовых фильмов каждая вторая лента была отечественного производства. Сборы от иностранных и отечественных картин примерно уравнялись. Это свидетельствует о растущем интересе зрителей к национальному контенту», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр напомнил, что глава государства на заседании Национального курултая поручил уделять особое внимание снимаемым фильмам и сериалам, а не количеству и максимальной прибыль от проектов. Это должно быть действительно качественное кино.

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