Казахстанцы стали меньше курить

Общество
12

Благодаря последовательной государственной политике и поддержке общества Казахстан демонстрирует устойчивое снижение распространённости курения — до 17,5% за последние годы, что является одним из лучших показателей в регионе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан на протяжении многих лет последовательно реализует комплексную политику защиты здоровья граждан от вреда табакокурения и полностью привержен положениям Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, участником которой является с 2006 года.

За этот период в национальное законодательство внедрён широкий спектр эффективных мер:

С 2009 года — поэтапный запрет курения в общественных местах, расширение зон, свободных от табачного дыма.

В 2011 году — полный запрет рекламы табака, внедрение графических предупреждений на пачках сигарет.

В 2014 году — значительное повышение акцизов на табачные изделия, что снизило доступность курения и увеличило поступления в бюджет.

В 2020 году — ужесточение регулирования: запрет выкладки табака, повышение возраста продажи до 21 года, запрет насвая и снюсов.

В 2023–2026 гг. — очередное повышение акцизов на табачную продукцию.

В 2024 году — полный запрет оборота электронных сигарет и вейпов.

Результаты говорят сами за себя, так по данным Бюро национальной статистики, распространённость курения снизилась с 21,9 % в 2020 году до 17,5 % в 2025 году. Это заметно снижает риски хронических заболеваний и является важным вкладом в укрепление здоровья нации.

Министерство здравоохранения выражает благодарность партнёрам — общественным организациям, медицинскому сообществу, СМИ и каждому гражданину, поддерживающему политику снижения табачной зависимости.

#сигареты #табак #курение

Популярное

Все
Складское помещение горело в Алматы
Список социально значимых товаров может быть расширен в РК
Электроснабжение в обесточенных домах Астаны восстановлено
Юбилейный концерт в честь празднования 100-летия Нургисы Тлендиева прошел в Астане
Минобороны внедряет цифровой рейтинг военнослужащих
В Мангистау открылись три новых пожарных центра
Красную сигнальную полосу на обочину дороги впервые нанесли в Карагандинской области
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Запущен завод по переработке мяса птицы
Уверенный рост экономики Приаралья
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Победный выезд «Барыса»
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
В Казахстане начали применять протонную терапию
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

В Мангистау открылись три новых пожарных центра
Поддержка для кандасов
Дополнительная поддержка с применением скоринговой модели
От инициатив – к реализации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]