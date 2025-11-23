Благодаря последовательной государственной политике и поддержке общества Казахстан демонстрирует устойчивое снижение распространённости курения — до 17,5% за последние годы, что является одним из лучших показателей в регионе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан на протяжении многих лет последовательно реализует комплексную политику защиты здоровья граждан от вреда табакокурения и полностью привержен положениям Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, участником которой является с 2006 года.

За этот период в национальное законодательство внедрён широкий спектр эффективных мер:

С 2009 года — поэтапный запрет курения в общественных местах, расширение зон, свободных от табачного дыма.

В 2011 году — полный запрет рекламы табака, внедрение графических предупреждений на пачках сигарет.

В 2014 году — значительное повышение акцизов на табачные изделия, что снизило доступность курения и увеличило поступления в бюджет.

В 2020 году — ужесточение регулирования: запрет выкладки табака, повышение возраста продажи до 21 года, запрет насвая и снюсов.

В 2023–2026 гг. — очередное повышение акцизов на табачную продукцию.

В 2024 году — полный запрет оборота электронных сигарет и вейпов.

Результаты говорят сами за себя, так по данным Бюро национальной статистики, распространённость курения снизилась с 21,9 % в 2020 году до 17,5 % в 2025 году. Это заметно снижает риски хронических заболеваний и является важным вкладом в укрепление здоровья нации.

Министерство здравоохранения выражает благодарность партнёрам — общественным организациям, медицинскому сообществу, СМИ и каждому гражданину, поддерживающему политику снижения табачной зависимости.