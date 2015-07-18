Общество
Казахстанцы стали реже болеть – Минздрав
Меруерт Нургазинова
В Министерстве здравоохранения и социального развития РК состоялась коллегия по итогам деятельности за I полугодие 2015 года, передает Kazpravda.kz.

Вице-министр здравоохранения и социального развития РК Алексей Цой отметил, что по итогам 2014 года все целевые индикаторы Государственной программы развития здравоохранения РК "Саламатты Қазақстан" на 2011–2015 годы достигнуты.

В частности, он отметил, что основные показатели состояния здоровья населения имеют положительную динамику.

"В сравнении с 2010 годом ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась на 3,2 года и составила 71,62. Общая смертность снизилась на 14,7%, материнская и младенческая смертность – в 2 и 1,7 раза соответственно, заболеваемость населения туберкулезом – на 30%, смертность от злокачественных новообразований – на 15,7%", – сообщил в ходе своего выступления Алексей Цой.

По данным МЗСР РК, достижение целевых показателей госпрограммы тесно связаны с индикаторами Глобального индекса конкурентоспособности, что позволит Казахстану войти в число 30 развитых стран.

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