Казахстанцы стали реже попадаться на уловки мошенников

В Казахстане по итогам 9 месяцев 2023 года наблюдается снижение числа мошенничеств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Фото: Kazpravda.kz

При этом, отметили в высшем надзорном органе, доля мошенничеств от общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений составляет 30%.

В региональном разрезе больше всего мошенничеств зарегистрировано в: Алматы – 6 742, Астане – 5 358, Карагандинской области – 2 590, Шымкенте – 1 921, Алматинской области – 1 836, Актюбинской – 1 334, Атырауской – 1 319, Костанайской – 1 311, Павлодарской – 1 244, Восточно-Казахстанской области – 1 243.

От мошенников пострадали 34 623 человека, в том числе 102 несовершеннолетних, 291 учащийся школ, гимназий, лицеев, колледжей, вузов, 1 714 пенсионеров, 8 инвалидов.

На 1,5% снизились случаи интернет-мошенничества. Всего по стране их зарегистрировано 15 616 (15 848).

Мошенничество путем займа денег снижено на 73%, всего зафиксировано 24 (89) факта.

Снижение наблюдается и по фактам мошенничества с использованием платежных карт – 197 уголовных правонарушений, что меньше на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В сфере земельных отношений выявлены 3 факта и все в Алматинской области.