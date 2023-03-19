Казахстанцы в Москве с утра активны на выборах – МИД

По данным МИД, при загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.

Фото: Kazpravda.kz

В Министерстве иностранных дел РК отметили высокую активность избирателей на участке в Москве, сообщает Kazpravda.kz.

По информации МИД, к этому часу начали работу участки для голосования в городах Лондон и Лиссабон.

Также открылись избирательные участки в Загребе, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Рабате, Осло, Стокгольме, Будапеште, Риме, Гааге, Братиславе и других европейских городах.

Ранее сообщалось об открытии участков в Каире, Кувейте, Аддис-Абебе, Минске, Бресте, Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков, отметили в МИД.