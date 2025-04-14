Казахстанцы впервые пробились в финал World Junior Tennis Competition

Теннис
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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

В малайзийском городе Кучинг завершилась квалификация зоны Азия/Океания - World Junior Tennis Competition среди юниоров до 14 лет

Фото: ФТК

Сборная Казахстана добилась исторического достижения, впервые пробившись в финал отборочного турнира,  сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса. 

В полуфинальном противостоянии казахстанцы встретились с командой Гонконга. Первыми на корт вышли Хакназар Жеткербай и Кайл Ван. Казахстанский теннисист с первых минут демонстрировал уверенную игру и одержал победу со счётом 6:2, 6:3, выведя свою сборную вперёд. Во втором одиночном матче Ахмади Маханов уступил Чой Вангу — 0:6, 3:6. Таким образом, судьба выхода в финал решалась в парной встрече. Ахмади Маханов и Хакназар Жеткербай встретились против дуэта Ван/Чуй и вырвали победу, установив окончательный счет - 7:5, 2:6, 10:3.  

А вот в финале квалификации подопечные Сагадата Аяпа уступили сборной Японии со счетом 0:2. Тем не менее для наших юных спортсменов это большой успех.

«Сердечно поздравляю команду Казахстана с блестящим выступлением и завоеванием 2-го места в зоне Азия/Океания, а также с выходом в финальную часть чемпионата мира! Ахмади Маханов, Хакназар Жеткербай, Бексултан Бауржанов и капитан Сагадата Аяп продемонстрировали настоящий бойцовский дух, единство и высокий уровень мастерства, добившись отличного результата на международной арене. Пользуясь, случаем хочу особо отметить, что вклад президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова в развитие детского и юношеского тенниса поистине неоценим. Благодаря его поддержке создаются все условия для роста нового поколения чемпионов» - сказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев. 

Напомним, что сборная Казахстана досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии World Junior Tennis Competition после четвертьфинального матча, когда победила команду Китайского Тайбэя - 2:1. Финальная стадия юниорского командного чемпионата мира пройдет 4-9 августа 2025 года в чешском городе Простеев. 
 

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