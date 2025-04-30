18 отечественных спортсменов вступят в борьбу за призовые места

Фото: НОК

Команда Казахстана по артистическому плаванию примет участие в очередном этапе Кубка мира в Мархаме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Страну на турнире представят 18 спортсменов.

В Канаде выступят Эдуард Ким, Наргиза Болатова, Виктор Друзин, Даяна Джаманчалова, Ксения Макарова, Полина Мерзлякова, Арина Пушкина, Алдияр Рамазанов, Анна Павлецова, Арина Мясникова, Ясмина Исламова, Айгерим Курмангалиева, Карина Магрупова, Артур Майданов, Валерия Столбунова, Ясмин Туякова, Жаклин Якимова и Жания Жиенгазы.

В НОК добавили, что ЭКМ пройдет с 1 по 3 мая.