Система здравоохранения Казахстана переживает этап глубоких преобразований во всех областях – от финансирования и лекарственного обеспечения до цифровизации и обновления инфраструктуры. О том, какие изменения уже ощущают пациенты и как будет развиваться отрасль дальше, в интервью «Казахстанской правде» рассказывает министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА.

КП: Акмарал Шарипбаевна, на недавней встрече с Главой государства вы докладывали о состоянии системы здравоохранения. Какие результаты сегодня можно назвать ключевыми?

– Главный ориентир нашей работы – это продолжительность и качество жизни людей. И сегодня мы видим конкретные результаты. По данным ООН, Казахстан вышел на первое место в Центральной Азии по ожидаемой продолжительнос­ти жизни – 75,4 года. Это исторический максимум для нашей страны. Кроме того, мы стали первой страной региона, досрочно достигшей цели ВОЗ по снижению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25 процентов.

Есть серьезные изменения и по самым чувствительным показателям. С 2022 года материнская смертность снизилась на 35 процентов, младенческая – на 22 процента, достигнув исторического минимума. По оценке ЮНИСЕФ Казахстан признан страной-лидером в регионе по снижению смертности новорожденных.

Но важно не только то, что показывают цифры. Люди начинают ощущать реальные изменения – медицинская помощь становится доступнее, особенно в регионах. За последние годы по всей стране проведено масштабное обновление медицинской инфраструктуры. Если за семь лет было построено более 1 250 объектов здравоохранения, то свыше 800 из них введены в эксплуатацию только за последние три года. Особое внимание уделено сельской местности: 655 объектов построены в рамках инициированного Главой государства национального проекта по модернизации сельского здравоохранения.

Важно, что более 200 сел ранее вообще не имели медицинских пунктов. Теперь почти для миллиона сельских жителей медицинская помощь в шаговой доступности. Это позволило впервые за многие годы существенно сократить износ медицинской инфраструктуры.

Параллельно решается кадровый вопрос. В регионы приходят молодые специалисты, для них предусмотрены подъемные выплаты до 8,5 миллиона тенге, жилье, льготные кредиты. Это позволило снизить дефицит врачей на селе примерно на треть.

КП: Один из самых чувствительных вопросов – доступность медицинской помощи. Что изменилось для пациентов?

– Для человека важно не только качест­во лечения, но и возможность быстро попасть к врачу. Поэтому мы сосредоточились на снижении очередей и упрощении маршрута пациента.

Расширены скрининги – теперь они доступны до 76 лет, введен новый скрининг риска инсульта. Онкологические обследования переведены в гарантированный пакет помощи, что позволило дополнительно охватить около 300 тысяч человек.

Мы увеличили время приема врачей, внедрили онлайн-запись, оптимизировали маршруты. В результате ожидание приема сократилось с двух недель до двух-трех дней.

Серьезно усилена роль медицинской сестры. Сегодня она может вести самостоятельный прием, выписывать рецепты, организовывать наблюдение. Это увеличило охват первичной помощью с 60 до 80 процентов.

Кроме того, изменена система оплаты труда на уровне первичного звена – теперь она напрямую связана с результатами: профилактикой, ранней диагнос­тикой, снижением осложнений. Это принципиально меняет подход к работе поликлиник.

КП: В обществе активно обсуждается тема лекарственного обеспечения. Что меняется в этой сфере?

– За последний год мы провели одну из самых сложных, но необходимых реформ – реформу ценообразования на лекарства. Новый механизм регулирования предельных цен коснулся почти пяти тысяч наименований препаратов, наиболее часто применяемых. Это противовирусные, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые и препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Новый механизм позволяет сегодня сдерживать необоснованный рост цен на лекарственные средства, обеспечивает прозрачность рынка и справедливую конкуренцию, но главным образом – уменьшает финансовую нагрузку на пациентов. В результате регулирования предельных цен лекарства, закупаемые в пакетах ГОБМП и ОСМС, удешевлены в среднем на 15 процентов, в розничной сети аптек – до 26, что составляет хорошую экономию средств для государства и наших граждан.

Второе направление – расширение доступа к международным рынкам лекарственных препаратов. В рамках Евразийского экономического союза были продлены сроки регистрации 5 129 лекарственных средств, включая 782 препарата казахстанского производства, что позволило избежать перебоев с поставками и сохранить устойчивость лекарственного рынка.

Кроме того, с 2026 года мы упрощаем доступ для казахстанцев к современным эффективным препаратам, поэтому принято решение об ускоренной регистрации лекарств, произведенных в странах с высоким уровнем фармацевтического регулирования – США, Европейского союза, Японии и Великобритании.

Третье важное направление – реформа системы государственных закупок лекарств. Нами в прошлом году были внесены существенные изменения в правила закупа лекарственных средств и медицинских изделий, что позволило существенно повысить эффективность работы Единого дистрибьютора. В частности, в три раза увеличен объем прямых закупок у заводов-производителей, что позволило исключить посредников и снизить стоимость препаратов. Также на 87 процентов увеличены закупки через международные организации системы ООН – такие как ПРООН, ЮНИСЕФ и глобальное партнерство STOP-TB. А кроме того, на 43 процента вырос объем долгосрочных контрактов с казахстанскими производителями, что поддерживает развитие национальной фармацевти­ческой индустрии.

Эти изменения уже дали ощутимый финансовый результат. По итогам закупочной кампании 2025 года экономия бюджетных средств составила рекорд­ные 70,5 миллиарда тенге. Эти средства были направлены на дополнительное лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими, хроническими заболеваниями.

С начала 2026 года экономия на закупе лекарств уже достигла 47 миллиардов тенге, что позволило также расширить доступ населения к необходимым препаратам. Параллельно проведены актуализация и оптимизация перечня амбулаторного лекарственного обеспечения, чтобы сделать его более адресным и ориентированным на пациентов с хроническими заболеваниями.

КП: В последние два года заключаются соглашения с крупными инвесторами по открытию заводов по выпуску лекарств в Казахстане. Как это влияет на развитие отечест­венной фармпромышленности?

– Это напрямую связано с лекарственной безопасностью страны. За два года инвестиции в отрасль выросли в 2,3 раза, экспорт – почти вдвое. Объем рынка достиг 1,28 триллиона тенге, а производство отечественных препаратов выросло на 37 процентов.

Заключены инвестиционные соглашения на 316 миллиардов тенге по выпуску более 400 наименований лекарств, включая препараты для лечения онкологии, диабета и других социально значимых заболеваний.

Сегодня Казахстан также становится региональным центром развития фармацевтической промышленности. За последние годы инвестиции в отрасль выросли более чем в два раза, активно развивается локализация производства лекарственных препаратов – внутри страны произведено порядка 40 процентов от всего объема фармпродукции.

В целом можно сказать, что проводимые реформы уже дают ощутимые результаты. Самое главное в нашей системе – это пациент, каждый казахстанец должен получать безопасную, эффективную и своевременную медицинскую помощь. И именно на это направлена вся наша дальнейшая работа.

Это означает простую вещь: лекарства становятся доступнее, поставки – стабильнее, а система – менее зависимой от внешних факторов. Важным достижением стало и международное признание национальной системы фармацевтического регулирования. По оценке ВОЗ, Казах­стан получил третий уровень зрелости регуляторной системы, который подтверждает соответствие международным стандартам. Этого уровня достигли лишь 36 стран, среди которых США, Канада, Великобритания, Япония и большинство государств Европейского союза.

КП: В 2026 году на оказание медпомощи в стране выделяется около 2,6 триллиона тенге. Достаточно ли этого?

– Важно не только то, сколько средств выделяется, но и как они используются. Мы пересмотрели тарифы, усилили контроль, перераспределили ресурсы в пользу наиболее востребованных направлений. Это позволило оптимизировать более 350 миллиардов тенге за два года и направить их туда, где они дают максимальный эффект.

Финансирование медицинской помощи ежегодно увеличивается, и в 2026 году на закуп медицинских услуг действительно предусмотрено порядка 2,6 триллиона тенге. Это значительный ресурс, который направляется прежде всего на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение устойчивости медицинских организаций.

При этом важно понимать, что параллельно министерством проводится системная работа по повышению эффективности использования этих средств. В 2024–2025 годах была проведена приори­тизация видов медицинской помощи и профилей, которые наиболее востребованы населением и требуют дополнительного финансового обеспечения. В результате пересмотрены тарифы по 426 медицинским услугам, что составляет около 70 процентов от общего количества тарифов.

Уже в 2024 году за счет внутренних резервов системы были повышены тарифы по 72 услугам стационарной помощи на сумму 23 миллиарда тенге. Эти решения позволили стабилизировать финансовое положение ряда медицинских организаций, в том числе детских стационаров и учреждений родовспоможения, что напрямую влияет на качество медицинской помощи и такие чувствительные показатели, как материнская и младенческая смертность.

С 1 января 2026 года также повышены тарифы по ряду ключевых терапевти­ческих профилей – гастроэнтерологии, нефрологии, кардиологии, неврологии, пульмонологии, эндокринологии, инфекционным заболеваниям и другим направлениям. Это позволит медицинским организациям расширять доступность помощи по наиболее востребованным заболеваниям.

Отдельное внимание уделяется восстановлению профильной медицинской помощи в регионах. Ранее в ряде областных больниц происходило сокращение экономически менее выгодных профилей, что приводило к снижению доступности некоторых видов лечения. Поэтому с 2025 года реализуется проект реновации областных многопрофильных больниц, в рамках которого уже восстановлено 55 профильных отделений на 2 718 коек, в том числе по ключевым терапевтическим направлениям. Это позволит обеспечить доступность специализированной помощи во всех регионах страны.

В целом за счет пересмотра тарифов, механизмов оплаты и стандартов оказания медицинской помощи в системе удалось оптимизировать 204 миллиарда тенге в 2024 году и 152 миллиарда тенге в 2025-м. Эти средства направлены на финансирование наиболее востребованных направлений медицинской помощи.

Кроме того, продолжается работа по расширению охвата системой обязательного социального медицинского страхования. В рамках реализации норм законодательства порядка 960 тысяч граж­дан из социально уязвимых категорий получили статус застрахованных, из них около 190 тысяч уже воспользовались медицинской помощью в системе ОСМС.

Таким образом, предпринимаемые меры направлены на то, чтобы изменения в системе были не только финансовыми, но и ощутимыми для пациентов – в виде более доступной специализированной помощи, восстановления профильных отделений в регионах и повышения качества медицинских услуг. Ряд этих изменений пациенты уже начинают ощущать, и по мере реализации запланированных реформ их эффект будет усиливаться.

КП: Реформа педиатрической службы вызвала дискуссии в общест­ве. Какова логика происходящих изменений?

– Хочу подчеркнуть: никакого сокращения педиатрической помощи не происходит. Наоборот, открыто 366 новых педиатрических отделений и центры раннего вмешательства. Усилена диагностика, создана мультидисциплинарная модель сопровождения ребенка.

Результаты уже есть: младенческая смертность снизилась до исторического минимума, смертность детей на дому сократилась на 22 процента, ранняя ­выявляемость нарушений выросла более чем на 20 процентов.

Наша цель – чтобы помощь детям была доступной, своевременной и комплексной.

КП: Что даст цифровизация сис­темы здравоохранения?

– Сегодня в отрасли действуют более 40 информационных систем. По поручению Главы государства ведется работа по объединению разрозненных порталов в единую экосистему.

Создается платформа E-Densaulyq, которая объединит данные и обеспечит прозрачность системы. Для пациента это означает простую вещь: его медицинская история будет доступна в любом регионе без необходимости собирать справки заново. Для врача – это полный доступ к данным пациента и более точные решения.

КП: Как вы оцениваете престиж профессии врача сегодня?

– Престиж формируется из трех вещей: достойной оплаты, условий труда и уважения к профессии.

За последние годы при постоянной поддержке Главы государства растут зарплаты медицинских работников, с этого года введены надбавки к зарплате инфекционной службы, эпидемиологов и работников скорой помощи, внедрено страхование профессиональной ответственности, усилена правовая защита врачей.

Введена уголовная ответственность за насилие в отношении медработников, усиливаются меры безопасности в медорганизациях. Дополнительно – серьезные меры поддержки в регионах, обучение, международные стажировки.

В результате дефицит врачей снизился почти на 20 процентов, в сельской местности – на 26.

КП: Акмарал Шарипбаевна, какую задачу вы считаете главной на ближайшие годы?

– Обеспечить равную доступность и качество медицинской помощи для каждого человека независимо от того, где он живет.

Система здравоохранения – это не только показатели. Это ежедневная помощь миллионам людей.

Система здравоохранения остается одной из самых чувствительных сфер. От ее работы зависит качество жизни людей. Уверена, что проводимые реформы приведут к позитивным изменениям в долгосрочной перспективе. Но уже сегодня очевидно: курс взят на доступную, современную и ориентированную на пациента медицину.