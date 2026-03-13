Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев Статьи,Интервью 20 марта 2026 г. 2:30 0 Беседовала Кадиша Ныгмет Когда здоровье граждан становится главным ориентиром государственной политики Система здравоохранения Казахстана переживает этап глубоких преобразований во всех областях – от финансирования и лекарственного обеспечения до цифровизации и обновления инфраструктуры. О том, какие изменения уже ощущают пациенты и как будет развиваться отрасль дальше, в интервью «Казахстанской правде» рассказывает министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА. КП: Акмарал Шарипбаевна, на недавней встрече с Главой государства вы докладывали о состоянии системы здравоохранения. Какие результаты сегодня можно назвать ключевыми? – Главный ориентир нашей работы – это продолжительность и качество жизни людей. И сегодня мы видим конкретные результаты. По данным ООН, Казахстан вышел на первое место в Центральной Азии по ожидаемой продолжительности жизни – 75,4 года. Это исторический максимум для нашей страны. Кроме того, мы стали первой страной региона, досрочно достигшей цели ВОЗ по снижению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25 процентов. Есть серьезные изменения и по самым чувствительным показателям. С 2022 года материнская смертность снизилась на 35 процентов, младенческая – на 22 процента, достигнув исторического минимума. По оценке ЮНИСЕФ Казахстан признан страной-лидером в регионе по снижению смертности новорожденных. Но важно не только то, что показывают цифры. Люди начинают ощущать реальные изменения – медицинская помощь становится доступнее, особенно в регионах. За последние годы по всей стране проведено масштабное обновление медицинской инфраструктуры. Если за семь лет было построено более 1 250 объектов здравоохранения, то свыше 800 из них введены в эксплуатацию только за последние три года. Особое внимание уделено сельской местности: 655 объектов построены в рамках инициированного Главой государства национального проекта по модернизации сельского здравоохранения. Важно, что более 200 сел ранее вообще не имели медицинских пунктов. Теперь почти для миллиона сельских жителей медицинская помощь в шаговой доступности. Это позволило впервые за многие годы существенно сократить износ медицинской инфраструктуры. Параллельно решается кадровый вопрос. В регионы приходят молодые специалисты, для них предусмотрены подъемные выплаты до 8,5 миллиона тенге, жилье, льготные кредиты. Это позволило снизить дефицит врачей на селе примерно на треть. КП: Один из самых чувствительных вопросов – доступность медицинской помощи. Что изменилось для пациентов? – Для человека важно не только качество лечения, но и возможность быстро попасть к врачу. Поэтому мы сосредоточились на снижении очередей и упрощении маршрута пациента. Расширены скрининги – теперь они доступны до 76 лет, введен новый скрининг риска инсульта. Онкологические обследования переведены в гарантированный пакет помощи, что позволило дополнительно охватить около 300 тысяч человек. Мы увеличили время приема врачей, внедрили онлайн-запись, оптимизировали маршруты. В результате ожидание приема сократилось с двух недель до двух-трех дней. Серьезно усилена роль медицинской сестры. Сегодня она может вести самостоятельный прием, выписывать рецепты, организовывать наблюдение. Это увеличило охват первичной помощью с 60 до 80 процентов. Кроме того, изменена система оплаты труда на уровне первичного звена – теперь она напрямую связана с результатами: профилактикой, ранней диагностикой, снижением осложнений. Это принципиально меняет подход к работе поликлиник. КП: В обществе активно обсуждается тема лекарственного обеспечения. Что меняется в этой сфере? – За последний год мы провели одну из самых сложных, но необходимых реформ – реформу ценообразования на лекарства. Новый механизм регулирования предельных цен коснулся почти пяти тысяч наименований препаратов, наиболее часто применяемых. Это противовирусные, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые и препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Новый механизм позволяет сегодня сдерживать необоснованный рост цен на лекарственные средства, обеспечивает прозрачность рынка и справедливую конкуренцию, но главным образом – уменьшает финансовую нагрузку на пациентов. В результате регулирования предельных цен лекарства, закупаемые в пакетах ГОБМП и ОСМС, удешевлены в среднем на 15 процентов, в розничной сети аптек – до 26, что составляет хорошую экономию средств для государства и наших граждан. Второе направление – расширение доступа к международным рынкам лекарственных препаратов. В рамках Евразийского экономического союза были продлены сроки регистрации 5 129 лекарственных средств, включая 782 препарата казахстанского производства, что позволило избежать перебоев с поставками и сохранить устойчивость лекарственного рынка. Кроме того, с 2026 года мы упрощаем доступ для казахстанцев к современным эффективным препаратам, поэтому принято решение об ускоренной регистрации лекарств, произведенных в странах с высоким уровнем фармацевтического регулирования – США, Европейского союза, Японии и Великобритании. Третье важное направление – реформа системы государственных закупок лекарств. Нами в прошлом году были внесены существенные изменения в правила закупа лекарственных средств и медицинских изделий, что позволило существенно повысить эффективность работы Единого дистрибьютора. В частности, в три раза увеличен объем прямых закупок у заводов-производителей, что позволило исключить посредников и снизить стоимость препаратов. Также на 87 процентов увеличены закупки через международные организации системы ООН – такие как ПРООН, ЮНИСЕФ и глобальное партнерство STOP-TB. А кроме того, на 43 процента вырос объем долгосрочных контрактов с казахстанскими производителями, что поддерживает развитие национальной фармацевтической индустрии. Эти изменения уже дали ощутимый финансовый результат. По итогам закупочной кампании 2025 года экономия бюджетных средств составила рекордные 70,5 миллиарда тенге. Эти средства были направлены на дополнительное лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими, хроническими заболеваниями. С начала 2026 года экономия на закупе лекарств уже достигла 47 миллиардов тенге, что позволило также расширить доступ населения к необходимым препаратам. Параллельно проведены актуализация и оптимизация перечня амбулаторного лекарственного обеспечения, чтобы сделать его более адресным и ориентированным на пациентов с хроническими заболеваниями. КП: В последние два года заключаются соглашения с крупными инвесторами по открытию заводов по выпуску лекарств в Казахстане. Как это влияет на развитие отечественной фармпромышленности? – Это напрямую связано с лекарственной безопасностью страны. За два года инвестиции в отрасль выросли в 2,3 раза, экспорт – почти вдвое. Объем рынка достиг 1,28 триллиона тенге, а производство отечественных препаратов выросло на 37 процентов. Заключены инвестиционные соглашения на 316 миллиардов тенге по выпуску более 400 наименований лекарств, включая препараты для лечения онкологии, диабета и других социально значимых заболеваний. Сегодня Казахстан также становится региональным центром развития фармацевтической промышленности. За последние годы инвестиции в отрасль выросли более чем в два раза, активно развивается локализация производства лекарственных препаратов – внутри страны произведено порядка 40 процентов от всего объема фармпродукции. В целом можно сказать, что проводимые реформы уже дают ощутимые результаты. Самое главное в нашей системе – это пациент, каждый казахстанец должен получать безопасную, эффективную и своевременную медицинскую помощь. И именно на это направлена вся наша дальнейшая работа. Это означает простую вещь: лекарства становятся доступнее, поставки – стабильнее, а система – менее зависимой от внешних факторов. Важным достижением стало и международное признание национальной системы фармацевтического регулирования. По оценке ВОЗ, Казахстан получил третий уровень зрелости регуляторной системы, который подтверждает соответствие международным стандартам. Этого уровня достигли лишь 36 стран, среди которых США, Канада, Великобритания, Япония и большинство государств Европейского союза. КП: В 2026 году на оказание медпомощи в стране выделяется около 2,6 триллиона тенге. Достаточно ли этого? – Важно не только то, сколько средств выделяется, но и как они используются. Мы пересмотрели тарифы, усилили контроль, перераспределили ресурсы в пользу наиболее востребованных направлений. Это позволило оптимизировать более 350 миллиардов тенге за два года и направить их туда, где они дают максимальный эффект. Финансирование медицинской помощи ежегодно увеличивается, и в 2026 году на закуп медицинских услуг действительно предусмотрено порядка 2,6 триллиона тенге. Это значительный ресурс, который направляется прежде всего на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение устойчивости медицинских организаций. При этом важно понимать, что параллельно министерством проводится системная работа по повышению эффективности использования этих средств. В 2024–2025 годах была проведена приоритизация видов медицинской помощи и профилей, которые наиболее востребованы населением и требуют дополнительного финансового обеспечения. В результате пересмотрены тарифы по 426 медицинским услугам, что составляет около 70 процентов от общего количества тарифов. Уже в 2024 году за счет внутренних резервов системы были повышены тарифы по 72 услугам стационарной помощи на сумму 23 миллиарда тенге. Эти решения позволили стабилизировать финансовое положение ряда медицинских организаций, в том числе детских стационаров и учреждений родовспоможения, что напрямую влияет на качество медицинской помощи и такие чувствительные показатели, как материнская и младенческая смертность. С 1 января 2026 года также повышены тарифы по ряду ключевых терапевтических профилей – гастроэнтерологии, нефрологии, кардиологии, неврологии, пульмонологии, эндокринологии, инфекционным заболеваниям и другим направлениям. Это позволит медицинским организациям расширять доступность помощи по наиболее востребованным заболеваниям. Отдельное внимание уделяется восстановлению профильной медицинской помощи в регионах. Ранее в ряде областных больниц происходило сокращение экономически менее выгодных профилей, что приводило к снижению доступности некоторых видов лечения. Поэтому с 2025 года реализуется проект реновации областных многопрофильных больниц, в рамках которого уже восстановлено 55 профильных отделений на 2 718 коек, в том числе по ключевым терапевтическим направлениям. Это позволит обеспечить доступность специализированной помощи во всех регионах страны. В целом за счет пересмотра тарифов, механизмов оплаты и стандартов оказания медицинской помощи в системе удалось оптимизировать 204 миллиарда тенге в 2024 году и 152 миллиарда тенге в 2025-м. Эти средства направлены на финансирование наиболее востребованных направлений медицинской помощи. Кроме того, продолжается работа по расширению охвата системой обязательного социального медицинского страхования. В рамках реализации норм законодательства порядка 960 тысяч граждан из социально уязвимых категорий получили статус застрахованных, из них около 190 тысяч уже воспользовались медицинской помощью в системе ОСМС. Таким образом, предпринимаемые меры направлены на то, чтобы изменения в системе были не только финансовыми, но и ощутимыми для пациентов – в виде более доступной специализированной помощи, восстановления профильных отделений в регионах и повышения качества медицинских услуг. Ряд этих изменений пациенты уже начинают ощущать, и по мере реализации запланированных реформ их эффект будет усиливаться. КП: Реформа педиатрической службы вызвала дискуссии в обществе. Какова логика происходящих изменений? – Хочу подчеркнуть: никакого сокращения педиатрической помощи не происходит. Наоборот, открыто 366 новых педиатрических отделений и центры раннего вмешательства. Усилена диагностика, создана мультидисциплинарная модель сопровождения ребенка. Результаты уже есть: младенческая смертность снизилась до исторического минимума, смертность детей на дому сократилась на 22 процента, ранняя выявляемость нарушений выросла более чем на 20 процентов. Наша цель – чтобы помощь детям была доступной, своевременной и комплексной. КП: Что даст цифровизация системы здравоохранения? – Сегодня в отрасли действуют более 40 информационных систем. По поручению Главы государства ведется работа по объединению разрозненных порталов в единую экосистему. Создается платформа E-Densaulyq, которая объединит данные и обеспечит прозрачность системы. Для пациента это означает простую вещь: его медицинская история будет доступна в любом регионе без необходимости собирать справки заново. Для врача – это полный доступ к данным пациента и более точные решения. КП: Как вы оцениваете престиж профессии врача сегодня? – Престиж формируется из трех вещей: достойной оплаты, условий труда и уважения к профессии. За последние годы при постоянной поддержке Главы государства растут зарплаты медицинских работников, с этого года введены надбавки к зарплате инфекционной службы, эпидемиологов и работников скорой помощи, внедрено страхование профессиональной ответственности, усилена правовая защита врачей. Введена уголовная ответственность за насилие в отношении медработников, усиливаются меры безопасности в медорганизациях. Дополнительно – серьезные меры поддержки в регионах, обучение, международные стажировки. В результате дефицит врачей снизился почти на 20 процентов, в сельской местности – на 26. КП: Акмарал Шарипбаевна, какую задачу вы считаете главной на ближайшие годы? – Обеспечить равную доступность и качество медицинской помощи для каждого человека независимо от того, где он живет. Система здравоохранения – это не только показатели. Это ежедневная помощь миллионам людей. Система здравоохранения остается одной из самых чувствительных сфер. От ее работы зависит качество жизни людей. Уверена, что проводимые реформы приведут к позитивным изменениям в долгосрочной перспективе. Но уже сегодня очевидно: курс взят на доступную, современную и ориентированную на пациента медицину.