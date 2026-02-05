Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ

Спорт
69

В турнире принимают участие спортсмены из 50 стран

Фото: пресс-служба НОК РК

Фуджейра (ОАЭ) в эти дни принимает крупный международный турнир по таеквондо. Сборная Казахстана завоевала на соревнованиях три медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Бронзовыми призерами стали Бахадыр Шапулатов (до 54 килограммов), Максат Орынбасар (до 74 килограммов) и Нурлан Мырзабаев (до 87 килограммов).

Добавим, что в турнире принимают участие спортсмены из 50 стран.

 

#турнир #медали #таеквондо

