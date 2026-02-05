В турнире принимают участие спортсмены из 50 стран

Фото: пресс-служба НОК РК

Фуджейра (ОАЭ) в эти дни принимает крупный международный турнир по таеквондо. Сборная Казахстана завоевала на соревнованиях три медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Бронзовыми призерами стали Бахадыр Шапулатов (до 54 килограммов), Максат Орынбасар (до 74 килограммов) и Нурлан Мырзабаев (до 87 килограммов).

