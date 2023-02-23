Казахстанцы жалуются на проблемы с пересечением границы Молдовы

В группе "Казахстанцы в Украине" сообщается, что пограничники на границе с Молдовой начали снимать граждан РК с рейсов без объяснения причин.

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Казахстанцы, которые находятся в Украине, сообщают в соцсетях о том, что массово начали получать отказы по продлению ВНЖ, и стали сталкиваться с проблемами при выезде из страны. Пограничники со стороны Молдовы начали высаживать казахстанцев из автобусов без объяснения причин. Редакция Kazpravda.kz обратилась в Министерство иностранных дел РК с просьбой разъяснить ситуацию.

На сегодня для казахстанцев единственный оптимальный вариант выехать из Украины - пересечь границу с Молдовой, так как границы с Россией и Беларусью закрыты, а в другие ближайшие страны необходима шенгенская виза, которую получить весьма проблематично. Однако, в группе "Казахстанцы в Украине" сообщается, что пограничники на границе с Молдовой начали снимать граждан РК с рейсов без объяснения причин.

В Министерстве иностранных дел Казахстана пояснили, что в Молдове до сих пор действует режим ЧП с 28 февраля 2022 года, который продлевался более шести раз. В связи с этим, в Молдове введен и действует особый порядок пересечения иностранцами государственной границы.

"Вернуться в Казахстан без шенгенской визы можно только через Молдову. Украинские пограничники при наличии действующих документов выпускают граждан РК в любом направлении, кроме России и Беларуси. При нарушении миграционного законодательства выписывают штраф (протокол - прим. автора) и даже без оплаты выпускают", – говорится в сообщении МИДа.

Также в министерстве отметили, что отказы в оформлении ВНЖ участились не только в отношении граждан Казахстана.

"Сейчас гораздо сложнее стало получить эту услугу в связи с войной в Украине", - разъяснили в ведомстве.

По примерным подсчетам министерства, на территории Украины находятся около 600 граждан Казахстана.