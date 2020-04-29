Общество
Каждое шестое коррупционное преступление в Казахстане совершается в сфере образования – АПК РК
Айдана Демесинова
В Казахстане каждое шестое коррупционное преступление совершается в сфере образования. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе РК, передает Kazpravda.kz.

По данным пресс-службы, уровень коррупции в сфере образования по-прежнему стабильно высокий. В 2019 году в данной сфере зарегистрировано 161 коррупционное преступление, направлено в суд 143 уголовных дела, осуждены 58 лиц. Сумма установленного ущерба возросла более чем в 2 раза и составила 551 млн тенге, из которых возмещен 301 млн тенге.

"В 1 квартале текущего года в сфере образования зарегистрировано 106 коррупционных преступлений. Если соотнести данный показатель к общему числу зарегистрированных коррупционных преступлений, то каждый 6-ой факт коррупции приходится на образование. За их совершение к уголовной ответственности привлечено 38 лиц, в суды направлено 92 уголовных дела, осуждено 17 лиц. Установленный ущерб за 1 квартал составил более 97 млн тенге, возмещено более 61 млн тенге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приоритетом в деятельности Агентства является системная и комплексная работа по превенции коррупции и формированию высокой антикоррупционной культуры на основе взаимодействия с общественностью.

С этой целью по каждому уголовному делу вносятся представления в порядке статьи 200 УПК, которые рассматриваются непосредственно в трудовых коллективах. К примеру, в истекшем году антикоррупционной службой в сфере образования внесены 152 представления, по ним предложено принять конкретные меры минимизации коррупционных рисков, привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности 79 должностных лиц.

"Принцип неотвратимос­ти наказания за совершение коррупционных правонарушений будет и далее неукоснительно соблюдаться. Это подтверждается прошлогодними изобличениями высокопоставленных должностных лиц в сфере образования: вице-министр Эльмира Суханбердиева, руководители Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов и Дархан Жаксыбеков, председатель Правления АО "Фонд науки" Ануарбек Султангазин", - отметил в своем выступлении заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Шабдар.

Кроме того, в особой зоне риска остаются местные органы и организации образования. Так, 54 лица этого уровня осуждены в прошлом году, из них работники среднего образования – 39 (школы 30, методические учебные центры 8, колледж 1), дошкольного образования - 9 (все детские сады), управлений и районных отделов образования - 6.

"Пострадавшими по таким делам выступают малый и средний бизнес, обучающиеся и их родители, а также сами работники сферы образования, с которых под различными предлогами осуществляются денежные поборы", - сказал руководитель 1-го департамента Мурат Ахметов.

Много вопросов со стороны общественности вызывает деятельность АО "Фонд науки", в связи с чем Агентством инициирована его проверка, отметили в АПК.

Как отметили в пресс-службе, данный анализ будет проведен в ближайшее время.

"Ранее уже в этой сфере выявлялись риски, в том числе в деятельности Национальных научных советов. По нашим рекомендациям Министерством образования уже принят ряд мер, а именно на треть обновлен состав советов, с исключением более 20-ти членов, несоответствующих установленным требованиям, введены онлайн-трансляция заседаний, открытое голосование с обоснованиями выставленных баллов, рассмотрение проектов, набравших наиболее высокие баллы государственной научно-технической экспертизы", - отметил в своем выступлении заместитель руководителя Департамента превенции Агентства Тимур Темиралиев.

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