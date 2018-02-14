Общество
Каждый фермер должен иметь возможность установить на участке метеостанцию – Шукеев
Инга Селезнева
Каждый фермер должен иметь возможность поставить на своем участке маленькую метеостанцию, чтобы получать данные для комфортного посева. Об этом заявил заместитель Премьер-министра, министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев в ходе расширенной коллегии МСХ РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

"Как сказал Президент, нужно на пальцах объяснять, что такое цифровизация. Цифровизация – это уже реальность. Например, почему наши крестьяне теряют урожай? Потому что не могут точно угадать время сева. Всю жизнь это было, каждый сезон спор идет: сеять в мае или июне. Сейчас этот вопрос решается технологиями", – отметил Шукеев.

Он отметил, что сейчас в мире есть компании, которые на основе анализа метаданных со всей Земли могут с точностью до 90% спрогнозировать погоду, что помогает точно определить наиболее благоприятное время посева. В Казахстане, по его словам, подобным занимается "Атамекен-АГРО".

"Что для этого нужно сделать? Оказывается, у нас в законодательстве закреплена монополия "Казгидромета" на прогноз погоды. Надо это убирать, чтобы каждый фермер мог на своем участке поставить свою маленькую метеостанцию. И всю аналитику в одном районе свести в один центр с помощью этих компаний", – сказал ШУкеев, отметив, что стоимость такой метеостанции составляет от 500 долларов и выше в зависимости от качества.

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