Ербол Тишкамбаев

Сенаторы призвали предпринимать все необходимое для улучшения качества жизни населения

В Костанайской области с рабочей поездкой побывали депутаты Сената Сергей Карплюк и Бибигуль Аккужина. Программа визита охватила несколько районов региона, где парламентарии ознакомились с ходом реализации социально значимых проектов и встретились с жителями.

В Денисовском районе сенаторы посетили стадион «Автомобилист», строительство которого ведется в рамках национального проекта «Ауыл – Ел бесігі». Объект станет современным цент­ром спортивной жизни села. Также парламентарии ознакомились с ходом капитального ремонта детского сада в селе Фрунзенское, отметив значимость возвращения в строй дошкольных учреж­дений для развития сельских территорий.

Работа продолжилась в Житикаринском районе. Здесь сенаторы ознакомились с восстановлением районной поликлиники, которая не функционировала с 1999 года. Особое внимание уделили и подготовке к отопительному сезону – осмотрели реконструкцию тепловых сетей и котельных. Кроме того, парламентарии побывали на строительстве солнечной электростанции мощностью 3,2 МВт и на участке автомобильной дороги Денисовка – Житикара – Муктиколь.

В Костанайском районе делегация посетила уникальное предприятие – ферму по разведению осетра ТОО «Костанайский осетр», а также строительные площадки новых жилых микрорайонов Байтерек и Астана в городе Тобыле. Завершением рабочей поездки стала встреча с депутатами районного маслихата, представителями общественного совета и жителями района, где обсуждались перспективы развития системы местного самоуправления.

– Подобные рабочие визиты позволяют не только оценить реализацию стратегических проектов на местах, но и напрямую услышать мнение граждан. Важно, чтобы каждый шаг в развитии района был ориентирован на улучшение качества жизни населения, – отметили сенаторы.

Зерендинский, Буландынский районы и город Кокшетау Акмолинской области посетил Нурлан Бекенов (на снимке). Сенатор ознакомился с ходом строительства и состоянием ряда объектов социальной и инженерной инф­раструктуры, а также обсудил с жителями актуальные вопросы развития региона.

В Зерендинском районе парламентарий осмотрел краеведчес­кий музей, строящуюся блочно-модульную котельную и участок автодороги Кокшетау – Атбасар – Троицк. На встречах с жителями обсуждались экологические и инфраструктурные инициативы, озвученные Президентом страны, направленные на повышение качества жизни сельчан.

В Буландынском районе сенатор ознакомился со строительством домов культуры в селах Вознесенка и Караозек, а также с недавно введенным в эксплуатацию мос­том через реку Кайракты. Новый мост имеет стратегическое значение, соединяя две части села, расположенные на разных берегах, и создавая дополнительные возможности для социально-экономического развития.

Завершающим пунктом поездки стал город Кокшетау, где Нурлан Бекенов посетил объекты теплоснабжения и строительство новой теплоэлектроцентрали. Он подчеркнул важность модернизации котельных и обновления оборудования для повышения на­дежности и энергоэффективности, отметив, что дальнейшая работа в этом направлении напрямую связана с качеством жизни населения.

