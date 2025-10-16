Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году школы региона окончили 17 940 учеников, и почти половина из них — 7 681 выпускник — поступили на обучение за счёт государственного гранта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматинской области

Наибольшее количество обладателей грантов — в Талгарском районе, который стал лидером по числу поступивших выпускников. Высокие показатели также отмечены в Илийском, Енбекшиказахском и Карасайском районах, а также в городе Қонаев.

Больше всего грантов получили абитуриенты педагогических специальностей — 1 440 человек, на втором месте медицинское направление — 770, далее аграрное — 543. Остальные 4 928 выпускников выбрали инженерные, IT- и социально-экономические профессии.

Дополнительно 27 выпускников региона получили возможность бесплатно обучаться в Синьцзянском университете (КНР). В числе направленных — выпускники Талгарского (6), Илийского (7), Енбекшиказахского (3), Карасайского (3), Жамбылского (2) районов, города Алатау (2) и города Конаев (4).

Кроме того, из местного бюджета выделено 30 грантов акима области: 17 — на медицинское направление (в том числе 12 — для интернов), 7 — на аграрное и 6 — на педагогическое.