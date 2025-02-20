«КазМунайГаз»: 23 года устойчивого развития и планы на будущее

Двадцать три года назад, 20 февраля 2002 года, в истории нефте­газовой отрасли Казахстана произошло знаковое событие – Указом Президента РК было положено начало созданию АО НК «КазМунайГаз» (КМГ). Сегодня это ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания страны, осуществляющая полный производственный цикл – от разведки и добычи углеводородов, их транспортировки и переработки до оказания специализированных сервисных услуг.

Роль в структуре экономики

На текущий момент «КазМунайГаз» обеспечивает 26% всей добычи нефти, 56% ее транс­портировки и 80% переработки в Казахстане. Доля «КазМунайГаза»­ в составе консолидированных поступлений в бюджет и Национальный фонд страны составляет порядка 10%.

Компания играет значительную роль в социально-экономическом развитии республики – она является одним из крупнейших отечественных работодателей. В ее структуре с учетом подрядных организаций трудятся более 80 тыс. человек.

Международные рейтинговые агентства повысили оценку КМГ. С момента проведения IPO стоимость акций компании увеличилась на 73,9% по состоянию на конец 2024 года. Стабильные поступления дивидендов от своих активов демонстрируют финансовую устойчивость КМГ. Так, с 2020 года сумма выплаченных дивидендов выросла всемеро.

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым перед «КазМунайГазом» поставлены конкретные задачи, в том числе по увеличению ресурсной базы страны, добычи нефти и газа, развитию нефтегазохимии и реализации крупных инвестиционных проектов.

КМГ ведет системную работу по исполнению всех поручений Президента.

Увеличение ресурсной базы

Геологоразведочная деятельность всегда была и остается ключевым направлением работы компании. По состоянию на 1 января 2025 года остаточные извлекаемые запасы нефти и конденсата составляют 767 млн тонн. За последние пять лет за счет мероприятий доразведки и приобретения активов коэффициент восполнения запасов доведен до 176%.

В настоящий момент имеются 11 действующих контрактов на недропользование с общим объемом геологических ресурсов порядка 2 млрд тонн в нефтяном эквиваленте, часть из которых реализуется при участии стратегических партнеров.

В рамках изучения потенциала глубокозалегающих пород в прошлом году начато бурение скважин глубиной 5 500 м на участках «Тургай Палеозой» в Кызылординской области и «Каратон Подсолевой» в Атырауской области.

Бурение глубоких скважин является капиталоемким процессом и сопряжено с большими геологическими и технологическими рисками. Принятый по поручению Главы государства механизм Улучшенного модельного контракта повысил привлекательность таких сложных проек­тов. Начато бурение на участках «Каражар» и «Тайсойган».

В работе – получение новых контрактов на недропользование и начало бурения на других перс­пективных участках в Мангис­тауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, заинтересованность в которых проявляют крупные инвесторы: Shell, Chevron, CNOOC, Sinopec, CNPC.

Другим важным направлением работы является детальное изу­чение глубокозалегающих горизонтов Прикаспийской впадины и на полуострове Мангышлак, для чего потребуется проведение масштабных сейсморазведочных работ с использованием современных технологий и с большими инвестиционными вложениями.

Наращивание добычи нефти и газа

В 2024 году «КазМунайГазом» добыто 23,8 млн тонн нефти при плане 23,5 млн тонн, за истекшие пять лет добыча увеличена более чем на 2 млн тонн.

Однако компания не собирается почивать на лаврах и видит большие перспективы, которые открываются с реализацией ряда инвестиционных проектов на трех крупных месторождениях (Тенгизе, Кашагане, Карачаганаке), вводом в промышленную разработку месторождения «Каламкас-море», а также с переходом проектов геологоразведочных работ на этап эксплуатации.

Вместе с тем основной акцент будет сфокусирован на поддержании добычи на зрелых месторождениях с внедрением новых технологий. Такие месторождения тесно связаны с уже сущест­вующей инфраструктурой и населенными пунктами, поэтому важно поддержание их развития и сохранение рабочих мест.

КМГ разработана Программа технологических вызовов, предус­матривающая применение методов повышения нефтеотдачи с индивидуальным подходом к каж­дому месторождению. В прошлом году благодаря этому удалось дополнительно добыть 418 тыс. тонн нефти. Данные мероприятия являются весьма капиталоемкими, но они позволят продлить жизнь месторождений.

Отдельного внимания заслуживает освоение низкорентабельных месторождений для увеличения добычи и коэффициента извлечения нефти. Для достижения этих целей КМГ планомерно взаимодействует и обменивается опытом со своими стратегическими партнерами, которые сталкиваются с подобными вызовами, а в последние годы усилил научно-исследовательские работы в сотрудничестве с ведущими отечественными и зарубежными НИИ.

К примеру, с Казахским нацио­нальным исследовательским техническим университетом им. К. Сатпаева изучены проблемы перераспределения потоков в нефтяных пластах, с Институтом топлива, катализа и электрохимии им. Д. Сокольского – методы борьбы с коррозией нефтепромыслового оборудования.

Кроме того, КМГ проводит комплексное изучение освоения газовых залежей, которые к 2030 году обеспечат республику дополнительным объемом газа в 2,8 млрд кубометров в год, и это не предел.

Обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами

«КазМунайГаз» сосредоточен на бесперебойной и надежной работе отечественных НПЗ. Благодаря комплексному подходу и самоотверженному труду заводчан ежегодно объем переработки нефти и производства светлых нефтепродуктов достигает рекордных показателей.

КМГ за пять лет обеспечил увеличение выпуска светлых нефте­продуктов на 2 млн тонн, из которых 900 тыс. тонн автобензина, 800 тыс. тонн дизтоплива и 300 тыс. тонн авиатоплива.

Для покрытия растущего спроса на всех трех отечественных НПЗ осуществляются инвестиционные проекты расширения мощностей дополнительно на 7,9 млн тонн до 2030 года.

Не менее актуальным направлением работы КМГ является обеспечение дорожно-строи­тельных компаний отечественным битумом. Так, в 2024 году Павлодарский нефте­химический завод произвел 360 тыс. тонн дорожного битума, увеличив производство на 24,5%.

В настоящее время ведутся строительные работы по расширению мощности битумного завода Caspi Bitum в Актау c 500 тыс. до 750 тыс. тонн.

Развитие нефтегазохимии

Превращение сырья в продукцию с высокой добавленной стоимостью – стратегический приоритет КМГ.

Обладая значительными запасами нефти и газа, Казахстан должен рационально использовать эти ресурсы. Нефтегазохимия открывает широкие возможности для развития малого и среднего бизнеса. Создание новых предприятий, развитие производственных цепочек и смежных отраслей будут способствовать экономическому росту в регионах.

«КазМунайГаз» уже информировал о начале строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. Ведутся проектные работы по возведению будущих заводов по выпуску карбамида и ПЭТФ (полиэтилентерефталата). Они к 2030 году привлекут в экономику страны более 13 млрд долларов и создадут порядка 15 тыс. рабочих мест на этапе строительства и 2 тыс. постоянных рабочих мест.

Успешное функционирование нефтегазохимических производств в будущем требует создания устойчивой экосистемы, где спрос на продукцию стимулируется за счет развитого внутреннего рынка потребления полимеров. Предвидя это, КМГ создал Проектный офис для анализа и продвижения использования полимерных материалов в строи­тельстве, ЖКХ и АПК.

Полимеры уже доказали свои преимущества на международных рынках: они экологичнее, дешевле и долговечнее традиционных материалов. Ведется разработка нормативной базы для внедрения полимерной продукции в различных отраслях экономики.

Транспортировка нефти

Нефтепровод КТК – самый крупный канал экспорта отечественной нефти. Вместе с тем важно развивать дополнительные маршруты поставок черного золота. Экспорт по направлению Баку – Тбилиси – Джейхан демонстрирует динамику: за два года уже отправлено 2,5 млн тонн неф­ти.

Обновляются суда и развивается местная морская инфраструктура. В 2024 году НМСК «Казмортранс­флот» транспортировала рекорд­ные 13,2 млн тонн нефти. Владея сегодня 15 судами, компания планирует дальнейшее расширение флота совместно с арабской компанией AD Ports Group. В целом это партнерство способствует привлечению передового опыта в морские перевозки.

В начале этого года «Каз­МунайГаз» договорился с арабскими партнерами о строительстве двух современных контейнеровозов вмести­мостью более 500 ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), специально предназначенных для работы в Каспийском море. Таким образом, КМГ обеспечивает стабильные морские перевозки и развивает транспортно-логистический потенциал страны, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Низкоуглеродное развитие и экологические инициативы

Учитывая важность климатической повестки, поддерживая страновые цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, «КазМунайГаз» намерен сосредоточиться на умеренной, взвешенной и последовательной декарбонизации своей деятельности.

Для решения этой задачи принята Программа низкоуглеродного развития КМГ до 2060 года. Ее цель – сокращение выбросов парниковых газов на 64% от показателя 2019 года.

Следуя этой стратегии, компания планомерно воплощает «зеленые» проекты. В их числе и развитие ВИЭ, и производство устойчивого авиационного топлива (SAF). В городе Жанаозене Мангистауской области в прошлом году начато возведение гибридной электростанции общей мощностью 247 МВт в партнерстве с компанией Eni.

В рамках проекта в текущем году планируется завершить первый этап возведения солнечной электростанции мощностью 50 МВт, а до 2026 года закончить строительство газовой электростанции (120 МВт) и ветроэнергетической станции (77 МВт).

Переход к низкоуглеродной экономике не только помогает сократить выбросы, но и открывает новые возможности для долго­срочного роста и инноваций в нефтегазовой отрасли. Стоит задача – в среднесрочной перспективе начать производство биотоплива и устойчивого авиационного топлива SAF. На сегодня завершено технико-экономическое исследование.

КМГ активно участвует в «зеленых» инициативах. В рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан» работники компании высадили более 97 тыс. деревьев. Все регионы присутствия «КазМунайГаза» – Актау, Атырау, Актобе, Шымкент, Кызылорда и Астана – поддержали эту инициативу. Особое внимание было уделено созданию новых зеленых зон в городах и поселках, а также озеленению территорий производственных объектов компании.

Вклад в развитие регионов и поддержка рабочих профессий

АО «КазМунайГаз» продол­жает реализацию значимых социальных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан. В рамках социальной ответственности компания активно строит школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивно-культурные объекты в регионах своего присутствия. С 2014 по 2024 год при поддержке КМГ было реализовано социальных проектов на сумму более 255 млрд тенге.

При поддержке «КазМунайГаза» оснащены три опорные школы в Мангистауской области. Созданы условия для кружковой деятельности. В трех опорных школах открыты кабинеты робототехники, STEM-лаборатории, арт- и телестудии, а также зоны отдыха для учащихся. В этих учебных заведениях обучаются более 3,5 тыс. школьников, трудятся 380 педагогов. Тем самым компания оказывает успешное содействие проекту «Отпан», нацеленному на улучшение сельского образования.

В Кульсары Атырауской области в 2024 году открыт реабилитационный центр стоимостью 983,2 млн тенге. Современное здание оснащено передовым оборудованием. Теперь здесь помощь получают 146 детей с особыми потребностями.

По прямому поручению Главы государства в Уральске в кратчайшие сроки построен многофункциональный спортивный комплекс Jaiyq Arena. Социально значимый объект стоимостью 20 млрд тенге станет не только центром подготовки будущих чемпионов, но и местом, где жители смогут заниматься спортом в комфортных условиях.

В Кызылорде введен в строй Дворец школьников. Современный многофункциональный комплекс площадью около 3 тыс. кв. м рассчитан на 350 детей и включает в себя техноцентр, классы программирования, робототехники и промышленного дизайна, экологическую лабораторию, теплицы и зимний сад, телестудию, классы по вокалу, музыкальным инструментам и хореографии. Стоит отметить: это далеко не полный перечень социальных проектов – он постоянно дополняется и обновляется.

Обязательно надо отметить и заботу о производственном персонале. В этой части «КазМунайГаз» делает акцент не только на создании комфортных условий труда и обеспечении производственной безопасности, но и предоставляет своим сотрудникам возможности для профессио­нального обучения, повышения квалификации, стажировок и обмена опытом.

В Группе компаний КМГ на производстве трудятся более 43 тыс. человек. Ежегодно среди них проводится конкурс мастерства «Үздік маман», направленный на повышение престижа рабочих профессий. Состязание проводится уже более десятка лет, позволяет специалистам продемонстрировать свои трудовые навыки и определить лучших. В прошлом году в нем участвовали 300 сотрудников дочерних предприятий КМГ из Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Актюбинской и Павлодарской областей, города Шымкента и даже из Румынии.

Имея большой опыт в этой работе, «КазМунайГаз» одним из первых в стране поддержал инициативу Президента, объявившего 2025-й Годом рабочих профессий.

В рамках Года рабочих профессий планируется проведение Национального чемпионата WorldSkills KMG по отдельным рабочим профессиям, чемпионата TurkicSkills профессионального мастерства с представителями тюркоязычных стран, реализация программы модульного обучения для женских рабочих профессий и проекта «АЛЫП» в целях повышения эффективности производства, стажировки в компаниях-партнерах, проведение молодежных форумов и другие мероприятия.

Для «КазМунайГаза» главная ценность – люди. Без их труда, опыта и профессионализма компания не достигла бы таких результатов. В этом году КМГ отмечает 23-летие. Пользуясь случаем, поздравляем всех сотрудников с этой датой!

В завершение важно отметить: «КазМунайГаз» ориентирован на развитие стратегически важных направлений нефтегазовой отрасли, обеспечивающих энергетическую безопасность страны.

Как национальная компания КМГ берет на себя ответственность за масштабные и капиталоем­кие проекты в геологоразведке и неф­тегазохимии. Эти инициативы не только прокладывают путь к новым ресурсам, но и формируют основу для будущего экономического роста Казахстана.

Другими словами, КМГ фокусируется на тех сферах, куда частный бизнес в одиночку не пойдет – на сложных, но критически важных для страны проектах. Именно этот стратегический подход является главной миссией компании.