«Казпочта» будет доставлять льготные лекарственные препараты населению

Подобный подход обеспечит прозрачность в системе льготного лекарственного обеспечения при получении пациентами назначенных препаратов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Принятыми во втором чтении депутатскими поправками в Закон «О почте» вводится норма, позволяющая национальному оператору участвовать в доставке льготных лекарственных препаратов и их хранении в регионах Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Предполагается, что это увеличит доступность, снизит стоимость доставки и в будущем позволит реализовать принцип доставки «до двери».

Подобный подход обеспечит прозрачность в системе льготного лекарственного обеспечения при получении пациентами назначенных препаратов, отметили в Мажилисе.

Также законом уточняются нормы по размещению почтоматов операторов почты в многоквартирных жилых домах. Теперь собственники зданий, сооружений, нежилых помещений, а также квартир многоквартирных жилых домов смогут предоставлять площади операторам почты для установки почтоматов на договорной основе.