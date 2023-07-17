В Kcell устранили перебои со связью
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
О восстановлении работы сервисов Kcell/Activ объявил сотовый оператор, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Напомним, сегодня утром абоненты Kcell/Activ в Астане и ряде других городов пожаловались на перебои со связью и мобильным Интернетом.
«В 10:00 была полностью восстановлена работа сервисов передачи данных для абонентов Kcell/Activ. Всем, кого затронула техническая проблема, будет начислен бонусный интернет-трафик 10 Гб», – говорится в сообщении компании.