В Kcell прокомментировали сбои в работе Интернета
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Абонентам нескольких городов Казахстана услуга мобильного Интернета недоступна, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
В компании Kcell подтвердили возникновение технических проблем у абонентов. По информации оператора, выявлено отсутствие сервиса передачи данных в ряде городов в северной и восточной частях Казахстана.
«В настоящий момент специалисты компании выясняют причину для скорейшего восстановления работы сервиса», – пообещали в компании.