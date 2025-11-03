Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно приказу Минфина от 24 октября 2025 года, утверждены правила, по которым кредитные бюро будут предоставлять в КГД данные о долгах физлиц перед коллекторами и МФО. Это касается тех граждан, кто обязан подавать декларацию об активах, обязательствах, доходах и имуществе, сообщает Kazpravda.kz

Предполагается, что механизм обмена данными будет происходить в определенном порядке:

- КГД ежегодно до 25 ноября, следующего за отчетным годом, формирует список физических лиц, обязанных подать декларацию об активах и обязательствах. Список будет на основе данных на 31 декабря отчетного года.

- В следующие 10 дней КГД отправит этот список в кредитные бюро через информационную систему Smart Data Finance.

- Кредитные бюро в следующие 10 дней передадут в КГД информацию из кредитных отчетов о долгах этих людей перед коллекторами и микрофинансовыми организациями.

Введение новых правил налагает обязанность соблюдать законодательство о неразглашении и защите налоговой и иной охраняемой законом тайны при обработке полученных сведений.

Приказ вступает в силу с 10 ноября и действует до конца 2025 года.