КГД предупредил владельцев авто

Срок уплаты налога на транспортные средства за 2025 год для физических лиц истекает 1 апреля 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  КГД

"Исчисление налога осуществляется самостоятельно в соответствии со ставками, установленными налоговым законодательством. При этом применяется месячный расчетный показатель (МРП), действовавший в 2025 году, в размере 3 932 тенге.

Рассчитать налог можно с помощью калькулятора на веб-портале portal.kgd.gov.kz", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, налоговые органы ежегодно производят исчисление налога на транспортные средства физических лиц за соответствующий налоговый период в целях определения сальдо расчетов. Информация о начисленных суммах налога направлена пользователям мобильных приложений банков второго уровня в виде PUSH-уведомлений.

В КГД напомнили, что со 2 апреля 2026 года за каждый день просрочки уплаты налога будет начисляться пеня. При наличии задолженности и пени с 10 мая налоговыми органами будут применяться меры взыскания.

В случае если сумма задолженности превышает 1 МРП, должнику направляется налоговый приказ о взыскании задолженности. Если задолженность не будет погашена в течение 5 рабочих дней со дня вручения налогового приказа, он направляется частному судебному исполнителю для принудительного исполнения.

В свою очередь, частные судебные исполнители вправе применять меры принудительного взыскания, в том числе налагать арест на банковские счета и имущество. Кроме того, при сумме задолженности свыше 40 МРП гражданину может быть временно ограничен выезд из Республики Казахстан.

В целях предотвращения негативных последствий рекомендуется своевременно исполнять налоговые обязательства, а при возникновении вопросов обращаться в органы государственных доходов либо в Контакт-центр.

Информация о сумме налога размещается на веб-портале portal.kgd.gov.kz в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц», а также в мобильных приложениях банков второго уровня.

