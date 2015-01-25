Kia отзывает 87 тыс. автомобилей в США

В мире
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Южнокорейский автопроизводитель Kia объявил об отзыве с американского рынка почти 87 тыс. автомобилей из-за дефекта, способного привести к возгоранию машин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как пояснила пресс-служба компании, сервисная акция затрагивает ряд модификаций компактного седана Forte 2014 модельного года. Обнаружилось, что у данных автомобилей может перегреться и воспламениться резистор вентилятора системы охлаждения двигателя.

Kia сообщила, что ей известно о нескольких случаях возгорания двигателей из-за данной неисправности. Автопроизводитель обещает бесплатно устранить выявленный дефект во всех автомобилях, подлежащих отзыву.

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