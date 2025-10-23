Производство расположилось в промзоне Костаная на довольно обширной территории – 70 га. Здесь расположен производственный корпус, с конвейера которого ежегодно будут сходить 70 тыс. автомобилей. Но это когда завод выйдет на полную проектную мощность.

Пилотная же сборка здесь была начата еще в июле нынешнего года. Вчера стартовало серийное производство. В общей сложнос­ти до конца 2025-го будет выпущено около трех тысяч автомобилей Kia Sorento. А с января следующего года начнется сборка новой модели – Kia Sportage.

В целом в планах на 2026-й – увеличить производство в десять раз, то есть выпустить 30 тыс. легковых автомашин, из которых 20 тыс. будут собраны мелкоузловым способом. Также в следующем году стартует производство еще одной новой модели, однако какой именно, инвестор пока держит в тайне.

– Осуществить столь масштабный проект в довольно короткий срок удалось благодаря личной поддержке Главы государства и при непосредственном участии Правительства страны. В целом завод Kia – стратегический проект для страны. Он укрепляет промышленную инфраструктуру, создает рабочие места, привлекает технологии и инвестиции. Деятельность предприятия послужит мощным импульсом для развития в регионе обрабатывающей промышленности. Ожидаемый рост составит порядка 46,5%, – отметил во время торжественного открытия аким Костанайской области ­Кумар Аксакалов.

Автозавод Kia в Костанае стал первым предприятием такого рода в Центральной Азии. Впервые в своей истории автоконцерн напрямую инвестировал в совместное предприятие и строительство завода за пределами Республики Корея. Стоимость проекта – 131,5 млрд тенге, из которых 90% – прямые иностранные инвестиции.

Значительны и финансовые вливания со стороны Казахстана, которые были направлены на подведение полного комплекса инженерно-коммуникационной инфраструктуры. За счет бюджета обеспечено строительство 4,2 км автодороги, более 5 км железнодорожных подъездных путей и 44,5 км инженерных сетей.

Завод Kia в Костанае построен по принципу «умного производства», где ключевую роль играют цифровые технологии, автоматизация и искусственный интеллект. На предприятии будут задействованы 68 промышленных роботов, которым доверено выполнять около 60% всех работ.

Впрочем, ключевая роль в производстве автомобилей отводится людям. На новом предприятии открыто 1 500 вакансий.

– Я получила образование программис­та в политехническом колледже и начала трудовую биографию с должности менеджера-дизайнера, но искала путь к самореализации в другой сфере, – говорит маляр лакокрасочных материалов цеха окраски Алина Нурумова. – Завод Kia открыл для меня новые возможнос­ти. Примечательно, что в этом году, в Год рабочих профессий, у меня получилось осуществить мечту – начать профессиональный путь на крупном производстве. Я пришла на завод в январе нынешнего года без опыта, в течение трех месяцев проходила обучение и сейчас работаю маляром ЛКМ. Коллектив у нас молодой, есть хорошая возможность для служебного роста, приятные бонусы. Радует, что область развивается в верном направлении, а вместе с ней развиваемся и мы.

– Открытие завода Kia – долгожданный момент, к которому мы все вместе стремились, – признается контролер департмента производства цеха сварки Максим Забара. – Я устроился сюда в декабре прошлого года, то есть, когда стояли только стены будущего завода. За это время прошел обучение в Корее, был на экскурсии на заводе Kia, видел, как устроен процесс производства. Могу сказать, что костанайский завод ничем не уступает, он так же автоматизирован по последнему слову техники.

В Корее Максим обучался программированию, управлению роботами, после чего подписал контракт с компанией на четыре года. Теперь занимается автоматизацией, контролем процессов сварки, устранением программных дефектов.

Кстати, подготовке кадров для автосборочного производства, получению новых технологических компетенций Kia уделяет особое внимание. Компания заключила договоры с тремя колледжами региона, согласно которым сегодня для нужд нового автозавода обучают 50 студентов. А для 150 уже полноценных действующих сотрудников завода организовано обучение без отрыва от производства. Кроме того, налажен и международный обмен опытом.

– Итак, мы только начинаем нашу историю здесь, в Костанае, формируем команду из более 1 500 человек с новыми компетенциями, возможностями и опытом. У нас действует система развития кадров посредством стажировок на заводах Kia в Корее, – рассказал генеральный директор KIA Qazaqstan Ким Де Ки. – Штаб-квартира Kia направляет инженеров на завод в Костанае для обмена опытом и профессионального обучения казахстанского персонала.

По оценкам отраслевых экспертов, с открытием новых автозаводов появляются потребности в расширении локализации автопроизводства. Необходимые комплектующие для автомобилестроительных конвейеров будет изготавливать еще одно строящееся в Костанае предприятие – завод автокомпонентов. Ввод в эксплуатацию Локализационного центра запланирован на 2026 год.