Кибербезопасность в Казахстане: развитие инфраструктуры, новые меры защиты и цифровая грамотность

Сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов рассказал о новых мерах кибербезопасности, которые охватывают развитие человеческого капитала, защиту персональных данных и создание надежной инфраструктуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП РК

Фото: МЦРИАП РК

В 2024 году осведомленность населения по вопросам кибербезопасности достигла 80,4%. Подготовка кадров в сфере информационной безопасности ведется в 8 вузах и 25 колледжах. Ежегодно увеличивается государственный образовательный заказ. Так, в 2024–2025 годах выделено 3600 образовательных грантов в сфере кибербезопасности и криптологии.

В 2024 году проведено 210 проверок по информационной безопасности и 60 проверок по защите персональных данных.

С 13 марта 2025 года усилена ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных, электронных документов и ЭЦП: увеличены сроки давности привлечения к административной ответственности, административные штрафы в сфере защиты персональных данных выросли в 3 раза, а в сфере информатизации — в 5 раз. Введены новые меры за незаконное использование ЭЦП и отсутствие проверки его подлинности.

Также запущена национальная образовательная платформа CITIZENSEC.KZ, которая уже обучила 41 тыс человек. Введено обязательное киберстрахование для операторов, обрабатывающих более 1 млн персональных данных. Создается реестр скомпрометированных данных, который поможет предотвратить незаконные кредиты и защитить граждан от мошенничества.

Партией Amanat совместно с Комитетом по информационной безопасности, Комитетом по защите детей, МВД, АФМ, АРРФР и отраслевыми экспертами по кибербезопасности из АО «ГТС», ЦАРКА и MSSP.GLOBAL дан старт масштабному проекту «Цифровое общество», направленному на повышение цифровой грамотности граждан и обеспечения кибербезопасности.

Сам проект «Цифровое общество» – это не просто проект, а важный шаг к осознанному и безопасному будущему в цифровом мире. В рамках проекта планируется проведение родительских собраний, открытие центров цифровой грамотности для пожилых людей так называемая «Серебренная лига», обучение цифровых волонтеров, работа над цифровыми законами и разработка индекса цифровой грамотности.

В связи участившимися случаями мошенничества Руслан Абдикаликов напомнил простые рекомендации по кибербезопасности:

Будьте внимательны к личной информации. Используйте сложные пароли и меняйте их регулярно. Рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию на своих аккаунтах, чтобы повысить уровень безопасности.

Остерегайтесь фишинга. Всегда проверяйте адрес отправителя и не переходите по ссылкам, если у Вас есть сомнения в их подлинности.

Будьте осторожны с предложениями, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой. Всегда проверяйте информацию, анализируйте детали и доверяйте только проверенным источникам, прежде чем принимать важные решения.

В случае подозрений на мошенничество или утечку личных данных, важно немедленно обращаться уполномоченные органы. Это поможет не только вам, но и другим гражданам, так как информация о мошеннических схемах может быть использована для предотвращения дальнейших случаев.