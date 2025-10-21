Как сообщает пресс-служба британского Университетского колледжа Лондона, ученые создали киберимплант в глаз, который позволяет потерявшим зрение из-за возрастной дегенерации сетчатки пожилым людям снова увидеть мир, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

иллюстративное фото Kazpravda.kz

В сообщении говорится, что имплант под названием PRIMA разрабатывается корпорацией Science Corporation, которая занимается разработкой интерфейсов "мозг-компьютер" и нейронной инженерии.

Имплант представляет собой чип размером 2 на 2 мм, оснащенный большим числом электродов. Он поглощает импульсы инфракрасного излучения, вырабатываемые специальными очками, и преобразует их в электрические сигналы, понятные для выживших нервных клеток внутри поврежденной сетчатки. Это позволяет передавать в мозг пациентов изображение с камер, встроенных в очки.

Сам чип вводится по центру сетчатки пациента. В испытании устройства приняли участие 32 человека. В итоге зрение вернулось к 27 пациентам, причем в некоторых случаях добровольцам удалось кардинально улучшить зрение и "перепрыгнуть" с первой на последнюю строчку в таблице для проверки остроты зрения.