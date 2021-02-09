«Кина не будет?»

Онлайн-сервис в условиях карантина, похоже, достиг таких вершин, при которых письменного согласия владельца на предоставление ему ряда услуг уже не требуется.



Вот, к примеру, повадился как-то моему супругу названивать некий менеджер, предлагая «фантастически выгодные» условия подключения к интернет-телевидению. Муж долго отнекивался, мол «не до кина ему». И длилось это до тех пор, пока телефонную трубку не взяли наши дети. И тут каким-то чудом без подписи и согласия владельца квартиры телевидение было подключено, а мы, родители, об этом даже не знали.



Между тем плата за него исправно «капала», пополняя счета в ЕРЦ. Мы долго не могли понять, почему стали больше платить за Интернет, ошибочно списывая расходы на междугородние переговоры, пока, наконец, не поняли, что не в них дело. Тогда стали звонить официальному провайдеру, пытались разобраться, почему растет цена. Вот тут-то впервые и показался из неведомой виртуальной дали какой-то «кинотеатр».



Оказалось, так доверчивых граж­дан скопом усердно «оцифровывают» некие подрядчики из «Казахтелекома». Детям они сказали, что подключают TV-новинку в тестовом режиме сроком на месяц, а потом, мол, если понравится, родители сами подпишут договор. Однако подписывать ничего не пришлось. Подписка оказалась у нас навсегда. А вот избавиться от нее оказалось не так-то просто.



Пароли, явки, личные кабинеты, объявления и заявления, расписки и подписки, словом, долгий и неприятный путь пришлось пройти, чтобы не платить за фактически навязанный сервис. От ненужного кинотеатра мы вроде бы сумели отбиться, а вот острые впечатления остались. А еще – опасения…



– А что если в следующий раз деткам предложат взять ипотеку или кредит онлайн без моего согласия? – выдал мне недавно супруг. – Предложений теперь достаточно. Вот только что звонили из банка: 7 миллионов предлагают, и ходить никуда не надо, только скажи «да», и деньги перечислят на счет. А дотянуться до онлайн-счета опять же можно со смартфона в одну секунду (не дай бог его потерять!). Пароль изменить также труда не составит. Вот на днях, к примеру, дочь за пару минут разблокировала мой аккаунт в онлайн-банке, который я считал давно потерянным. С ним же (паролем или телефоном) можно подойти к банкомату и обналичить требуемую сумму онлайн-кредита. Вот и строительная компания предлагает быстро оформить покупку онлайн нового жилья. На телефон, как они сказали, придет форма факсимиле, стоит только провести пальцем по экрану, и у тебя новая квартирка!



Конечно, мужу для детей отдельного жилья не жалко – жалко семейного бюджета, для которого подобное приобретение станет явно неподъемным… А с некоторых пор я стала замечать, что супруг старается не оставлять сотовую трубку без присмотра, даже спит с ней. Дальше – больше. Дабы исключить несанкционированный доступ к смартфону, установил на него активацию по отпечатку пальца.



На днях дочка опрометчиво пошутила: «Папа, когда ты уснешь, мы приложим твой пальчик к телефону и наконец-то оформим покупку нового айфона. Ты же хотел мне его подарить на день рождения? Зачем же ждать так долго?»



Ну а если взглянуть на ситуацию шире, в масштабах всей страны, какую же картину мы увидим? За время карантина цифровые услуги выросли в объеме и качестве, и с этим не поспоришь. Сделки в весьма солидных размерах действительно можно заключать в два клика по смартфону. А вот защищенность личных данных серьезно отстает от скорости продвижения услуг.



Номера сотовых телефонов, документов, ИИН, увы, могут быть доступны многим посторонним, о которых мы даже не подозреваем. И какая конгениальная идея осенит желающих на нас заработать в следующий раз? Оплаченный нами благодаря детской доверчивости «безлимитный кинотеатр» – самый безобидный тому пример.

