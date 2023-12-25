Кинжал Кажымукана Мунайтпасова передали Национальному музею

Сегодня при поддержке министерства культуры и информации РК в фонд Национального музея Казахстана передали кинжал Кажымукана Мунайтпасова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ

Фото: пресс-служба Минкультуры и информации РК

В торжественной церемонии вручения кинжала приняли участие вице-министр культуры и информации РК Арман Жудебаев, депутат Мажилиса Ардак Назаров, правнучка Кажымукана Мунайтпасова Айкен Муканова и другие.

«Сегодня музейный фонд пополнится очень ценным экспонатом. Это кинжал «Джамбия», который принадлежал первому в истории Казахстана профессиональному борцу Кажымукану Мунайтпасову, получившему признание во всем мире. Кинжал имеет высокую ценность как ремесленное изделие, а сам факт его изготовления арабскими мастерами специально для Кажымукана означает огромное уважение арабского, тюркского мира к борцу», – подчеркнул вице-министр культуры и информации РК Арман Жудебаев.

По обе стороны кинжала арабскими буквами на древнетюркско-османском языке написано: слева – «Могучий, непобедимый сын Мунайтпаса великий Мукан», а справа – «В память о нас, о паломничестве, Шагыр-паша, 1330 год» (1330 год по хиджре это 1912 год по современному летоисчислению).

Кроме того, в ходе мероприятия была организована выставка экспонатов, принадлежавших Кажымукану Мунайтпасову, из фонда Национального музея. На сегодняшний день общее количество личных вещей борца в фонде достигло 27.