Кинжал Кажымукана Мунайтпасова передали Национальному музею

Культура, История
144
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сегодня при поддержке министерства культуры и информации РК в фонд Национального музея Казахстана передали кинжал Кажымукана Мунайтпасова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ

Фото: пресс-служба Минкультуры и информации РК

В торжественной церемонии вручения кинжала приняли участие вице-министр культуры и информации РК Арман Жудебаев, депутат Мажилиса Ардак Назаров, правнучка Кажымукана Мунайтпасова Айкен Муканова и другие.

«Сегодня музейный фонд пополнится очень ценным экспонатом. Это кинжал «Джамбия», который принадлежал первому в истории Казахстана профессиональному борцу Кажымукану Мунайтпасову, получившему признание во всем мире. Кинжал имеет высокую ценность как ремесленное изделие, а сам факт его изготовления арабскими мастерами специально для Кажымукана означает огромное уважение арабского, тюркского мира к борцу», – подчеркнул вице-министр культуры и информации РК Арман Жудебаев.

По обе стороны кинжала арабскими буквами на древнетюркско-османском языке написано: слева – «Могучий, непобедимый сын Мунайтпаса великий Мукан», а справа – «В память о нас, о паломничестве, Шагыр-паша, 1330 год» (1330 год по хиджре это 1912 год по современному летоисчислению).

Кроме того, в ходе мероприятия была организована выставка экспонатов, принадлежавших Кажымукану Мунайтпасову, из фонда Национального музея. На сегодняшний день общее количество личных вещей борца в фонде достигло 27.

#Астана #музей #история #дар #МКИ #Кажымукан Мунайтпасов

Популярное

Все
Максимальный результат
Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности
Готовить физиков и инженеров
Как накормить страну
Зарубежное образование стало доступным
Подарок учащимся
В Астане чествовали обладателей государственной молодежной премии «Дарын-2023»
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поздравил правительство Казахстана
Бывшего главу погранслужбы КНБ приговорили к 4 годам колонии
Дожди со снегом идут в Казахстан
Итоги года: продовольственная безопасность и развитие АПК
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
На защите прав и безопасности
Хранители истории
Решение должно быть взвешенным
Звезды дзюдо в Алматы
Новая школа сдана в эксплуатацию в Жетысае.
В гостях у сказки
Искусство формирует духовность
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Алдар Косе и все-все-все
Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Рост экономики и замедление инфляции наблюдаются в Казахстане по итогам года
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Ещё одну школу открыли в Астане
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Рукописи об истории казахов найдены в архивах США
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Автолюбитель устроил опасный дрифт в центре Уральска
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Тенге закончил неделю ослаблением к доллару, евро и рублю
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона

Читайте также

Победителей национальной премии "Umai 2023" наградили в Аст…
Через тернии к звездам
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опер…
Наследие предков: 30-летие ТЮРКСОЙ отметили в Париже

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]