Китай представил свой первый скафандр для высадки на Луну

Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA) представила образцы первого китайского скафандра для высадки на Луну, и дала старт компании по сбору у общественности вариантов его названия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Согласно видеоролику, опубликованному CMSA, скафандр изготовлен из защитных материалов, которые могут эффективно защищать астронавтов от лунной тепловой среды и лунной пыли. Он оснащен многофункциональной интегрированной панелью управления, которой легко управлять, а также камерами для съемки крупным планом и с дальнего расстояния.

Скафандр также оснащен гибкими и надежными перчатками, панорамным забралом шлема, защищающим от бликов, и шарнирами, адаптированными для работы в условиях низкой гравитации. Общая конструкция скафандра легкая и подходит для работы на поверхности Луны.

По сообщению Ли Мэна из Китайского центра исследования и подготовки космонавтов, разработка скафандра для высадки на Луну была запущена в 2020 году с целью создания легких, компактных, высоконадежных и безопасных лунных костюмов. В ходе разработки было совершено много ключевых технологических прорывов.

Сотрудник данного центра Лю Дунъюэ сообщил, что на данный момент первое и второе поколения китайских внекорабельных скафандров «Фэйтянь» помогли 17 астронавтам выполнить 17 выходов в открытый космос, что обеспечило строительство китайской космической станции и ее высокоэффективную эксплуатацию.

Китай приступил к осуществлению нового этапа в рамках своей программы пилотируемых исследований Луны, предусматривающей высадку человека на Луну к 2030 году. Презентация скафандра для высадки на Луну знаменует собой новый прогресс в развитии отечественной технологии по созданию космических скафандров.