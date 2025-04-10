Китай сокращает импорт фильмов из США из-за пошлин

Кино,США,Китай
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Отмечается, что Китай «будет руководствоваться правилами рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых фильмов США»

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Китай на фоне пошлин США будет сокращать количество импортируемых американских фильмов, заявило в четверг Национальное управление по делам кинематографии КНР, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Ошибочные действия правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении Китая неизбежно приведут к дальнейшему снижению благосклонности внутренней аудитории к американским фильмам», - говорится в заявлении управления.

Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.

Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

 

 

#Китай #США #пошлины #кино

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