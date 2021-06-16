Свежий выпуск
Китай – вечный всепогодный друг
Адина Нурберген

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Заседание «круглого стола» на тему «Историческое чудо Китая» собрало ведущих экспертов – китаистов, дипломатов, политиков и ученых из Казахстана, КНР, России. Несмотря на то что из-за карантинных ограничений мероприятие было организовано в режиме онлайн, встреча проходила в теплой дружеской обстановке и сопровождалась яркой и интерес­ной дискуссией.

Выступивший в качестве модератора эксперт-китаист Антон Бугаенко подчеркнул, что 2021 год имеет историческое значение как для Казахстана, так и для Китая. Казахстан празднует 30-летие Независимости, а КНР – 100-летие Коммунистической партии.

– Это хороший повод поговорить как об успехах, так и о вызовах, стоящих перед Коммунистической партией Китая, а также о ее роли в развитии казахстанско-китайских отношений, – подчеркнул Антон Бугаенко. – Также важно обсудить влияние феномена КПК на развитие китайского государства и на весь мир. КПК стала уникальным для китайской истории явлением. Партия смогла сочетать в себе традиции и особенности многовековой китайской цивилизации с духом модернизации, уложить дремавшие внутри традиционного Китая мощнейшие силы в траекторию модернизационного развития.

Говоря о значении 100-летия образования Коммунистической партии Китая, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Рес­публике Казахстан Чжан Сяо отметил, что сегодня феномен КПК находится в фокусе внимания мирового научного сообщества.

– С одной стороны, это говорит о растущем интересе международной общественности к Китаю и КПК, а с другой стороны, показывает, что Китай и КПК сегодня оказывают огромнейшее влияние на геополитическую и геоэкономическую ситуацию, а также систему глобального управления и формирование миропорядка, – подчеркнул дипломат. – За 100 лет Компартия Китая из нескольких марксистских кружков численностью в 50 человек превратилась в самую масштабную правящую партию в мире, насчитывающую 92 миллиона человек, и прошла весьма непростой, но славный путь. Победа Компартии Китая продиктована не столько случайностью, сколько исторической неизбежностью.

Посол акцентировал внимание на трансформации марксистской идеологии и научной теории, лежащей в основе деятельности КПК.

– Мы отдаем себе ясный отчет в том, что, как любая научная тео­рия, марксизм – это не догма. Ее нужно развивать, модернизировать, или, как у нас часто говорят, китаизировать. Необходим творческий подход, а не статический, – считает посол Чжан Сяо.

Он провел ряд параллелей между коммунистическими партиями бывшего Советского Союза и КНР, а также представил ключевые различия в подходах между двумя партиями. Новейшим развитием научной теории, на которой основывается КПК, по словам дипломата, стала идея Председателя КНР Си Цзиньпина о строительстве социализма с китайской спецификой, отражающая нынешние реалии китайского общества.

– Благодаря этой идее мы ликвидировали в своей стране абсолютную бедность, за 8 лет выведя из нищеты почти 100 миллионов человек, – отметил посол Чжан Сяо. – Также благодаря этой идее мы расширили круг друзей по всему миру, инициатива «Пояс и путь» встретила ошеломляющую положительную реакцию и поддержку, а концепция «сообщества единой судьбы человечества» снискала мировое признание и позитивную оценку.

При этом он обратил внимание на то, что, несмотря на грандиозные перемены, происходящие в текущем столетии, изначальная миссия партии «Все во благо народа, во всем на него опираться» остается неизменной.

– Партия четко понимает, что только живя одними помыслами с народом, она имеет перспективу, – считает дипломат. – Партия также прекрасно понимает, что если она рассчитывает на долго­срочное пребывание во власти, то ее сердце должно биться в унисон с сердцами народа.

Посол Чжан Сяо также остановился еще на двух знаменательных датах – 30-летии Независимости Казахстана и 30-летии установления дипломатических отношений между РК и КНР.

– За 30 лет Казахстан как независимая страна не только состоялся, но и добился общепризнанных великих успехов, – подчеркнул посол. – Двусторонние отношения в течение этих 30 лет также динамично развиваются. Лидеры КПК установили тесные рабочие контакты, имеют глубокую личную дружбу и с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В этом кроется залог динамичного и продуктивного развития сотрудничества двух стран.

При этом он отметил, что Компартия Китая и партия «Nur Otan» – это стратегические партнеры, и на протяжении многих лет межпартийные связи служат мощным стимулом для стремительного развития межгосударственных отношений.

– Состоявшийся 2 июня телефонный разговор между лидерами наших двух стран ознаменовал новую страницу в двусторонних отношениях. Он говорит о том, что пандемия не помешала общению лидеров двух стран. Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал Китай «вечным соседом и всепогодным другом», а Председатель КНР Си Цзиньпин отметил беспрецедентный статус двусторонних отношений – вечное всестороннее стратегическое партнерство. Как я понимаю, слово «вечный» – не сколько понятие времени, сколько демонстрация волеизъявления и стремления народов двух стран передавать дружбу и добрососедство из поколения в поколение, – заявил посол Чжан Сяо.

Посол также уделил внимание перспективам партнерства двух стран после завершения пандемии. По его словам, в постковидный период РК и КНР будут сконцент­рированы на наращивании сотрудничества в области цифровизации, инноваций и «зеленых» технологий.

– Словом, внимание будет обращено на те отрасли, которые способны эффективнее всего «вытянуть» экономику из непростого положения, сложившегося из-за пандемии, – сказал дипломат.
– В рамках сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» с НЭП «Нұрлы жол» мы будем отдавать приоритет строительству «Зеленого шелкового пути», «Цифрового шелкового пути» и «Инновационного шелкового пути», чтобы сформировать китайско-казахстанское сообщество единой судьбы в самой ближайшей перспективе.

ГРАНИ ПРОДУКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА

Взгляд из Казахстана на роль КПК в современных достижениях Китая представил председатель правления АО «Институт внешнеполитических исследований» при МИД РК Болат Нургалиев.

– Современный Китай как ключевой драйвер глобальной экономики играет все возрастающую роль в международном развитии и сотрудничестве, – констатировал эксперт. – Будучи генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества, я три года проработал в Китае и имею основанное на лично увиденном представление о потенциале этой великой страны. Меня особо впечатляет китайская динамика социально-экономической трансформации и модернизации, в которых ключевую роль, бесспорно, играет Коммунистическая партия.

По его словам, для казахстанских исследователей особый интерес представляет изучение опыта модернизации и быстрого развития Китая под руководством КПК.

– Озвученная в столице Казах-стана Председателем Си Цзиньпином стратегическая инициатива «Один пояс, один путь» вписана в Устав КПК и является важной составляющей глобальной стратегии современного Китая, – добавил Болат Нургалиев. – Этот факт отражает особую политическую значимость инициативы «Пояса и пути», которую КНР реализует вместе с Казахстаном и еще 120 странами-партнерами. Почти 8 лет ее успешной реализации показывают, насколько сегодня востребованы идеи взаимовыгодной кооперации и совместного развития.

В свою очередь заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы Тимур Шаймергенов напомнил о том, как в 2015 году Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев прочитал лекцию в Центральной партшколе КПК. Тогда Елбасы отметил: «Сегодняшние ее слушатели – это завтрашние проводники курса Компартии Китая. Вы – авангард на пути воплощения «китайской мечты» и возрождения нации. Ведь уникальный феномен XXI века, называемый «подъемом Китая», мы рассматриваем в первую очередь как возможность для развития всего региона».

– Эта фраза хорошо отражает восприятие в нашей стране Компартии Китая и ее роли в развитии нашего Восточного соседа, – считает эксперт. – Ведь те результаты, которых достиг сегодня Китай, действительно в определенной степени можно считать чудом.

По его словам, Китай стал второй по величине экономикой в мире, мировым лидером в торговле и промышленности, страной с крупнейшим валютным резервом. ВВП КНР превышает 100 трлн юаней, ВВП на душу населения составляет более 10 тыс. долларов. Уровень урбанизации в Китае, по разным данным, превышает 60%, а численность населения со средним уровнем дохода – более 400 млн человек.

– Китай перезапустил совмест­но с Казахстаном современный Шелковый путь и конструктивно изменяет международное сотрудничество с геополитического на геоэкономическое измерение, – подчеркнул Тимур Шаймергенов.

За «круглым столом» было отмечено, что отличительной чертой КПК стала высокая адаптивность к меняющимся условиям современного мира. Кроме того, в последние десятилетия Китай, следуя мировым трендам, все больше внимания уделяет развитию «зеленой» экономики, экологичного производства и защите окружающей среды. В рамках концепции «экологической цивилизации» и экологических ориентиров Китая важная роль отводится инициативе «Одного пояса, одного пути», в рамках которой активно развивается сотрудничество Казахстана и Китая.

В рамках заседания «круглого стола» также состоялась презентация книги «Ложь и правда о Синцзяне», в которой представлены независимые исследования политической, социально-экономической и этнополитической обстановки в Синцзян-Уйгурском автономном округе.

Популярное

Все
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Обновление элит – парадигма справедливости
Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей
Минздрав представил законопроект, который декриминализирует ответственность медиков за врачебные ошибки. Кто выиграет от того, что доктора будут реже встречаться со следователями?
Уникальная операция
Возврат незаконного капитала
Южане продолжают обсуждать итоги визита Президента в регион, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил о предоставлении Туркестану статуса духовно-исторической столицы
Берендеи из Боралдая
Когда медсестра в тумане
Бесценная реликвия
Байга в Великой степи
Оралхан Бокей: с любовью к родной земле
Нужны безотлагательные меры
Урок под открытым небом
В копилке три «золота»
Ветераны не отпустили
Локация для творчества
Устремленный к вершинам вдохновения
Касым-Жомарт Токаев: Мы создадим все условия для процветания области Абай
Папа Римский Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию итогам своего апостольского визита в Казахстан
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
"Карту казаха" планирует выдавать Казахстан
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе
Насколько выросло число прибывающих в Казахстан россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Курятина, дорожая, медленно, но верно переходит из разряда демократичных продуктов в дорогие и деликатесные. Почему? И как остановить ценовой рост?
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году

Читайте также

Свежий выпуск
В копилке три «золота»
Свежий выпуск
Криминальная парочка
Свежий выпуск
Бесценная реликвия
Свежий выпуск
Ветераны не отпустили

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]