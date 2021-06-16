Китай – вечный всепогодный друг

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Заседание «круглого стола» на тему «Историческое чудо Китая» собрало ведущих экспертов – китаистов, дипломатов, политиков и ученых из Казахстана, КНР, России. Несмотря на то что из-за карантинных ограничений мероприятие было организовано в режиме онлайн, встреча проходила в теплой дружеской обстановке и сопровождалась яркой и интерес­ной дискуссией.

Выступивший в качестве модератора эксперт-китаист Антон Бугаенко подчеркнул, что 2021 год имеет историческое значение как для Казахстана, так и для Китая. Казахстан празднует 30-летие Независимости, а КНР – 100-летие Коммунистической партии.

– Это хороший повод поговорить как об успехах, так и о вызовах, стоящих перед Коммунистической партией Китая, а также о ее роли в развитии казахстанско-китайских отношений, – подчеркнул Антон Бугаенко. – Также важно обсудить влияние феномена КПК на развитие китайского государства и на весь мир. КПК стала уникальным для китайской истории явлением. Партия смогла сочетать в себе традиции и особенности многовековой китайской цивилизации с духом модернизации, уложить дремавшие внутри традиционного Китая мощнейшие силы в траекторию модернизационного развития.

Говоря о значении 100-летия образования Коммунистической партии Китая, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Рес­публике Казахстан Чжан Сяо отметил, что сегодня феномен КПК находится в фокусе внимания мирового научного сообщества.

– С одной стороны, это говорит о растущем интересе международной общественности к Китаю и КПК, а с другой стороны, показывает, что Китай и КПК сегодня оказывают огромнейшее влияние на геополитическую и геоэкономическую ситуацию, а также систему глобального управления и формирование миропорядка, – подчеркнул дипломат. – За 100 лет Компартия Китая из нескольких марксистских кружков численностью в 50 человек превратилась в самую масштабную правящую партию в мире, насчитывающую 92 миллиона человек, и прошла весьма непростой, но славный путь. Победа Компартии Китая продиктована не столько случайностью, сколько исторической неизбежностью.

Посол акцентировал внимание на трансформации марксистской идеологии и научной теории, лежащей в основе деятельности КПК.

– Мы отдаем себе ясный отчет в том, что, как любая научная тео­рия, марксизм – это не догма. Ее нужно развивать, модернизировать, или, как у нас часто говорят, китаизировать. Необходим творческий подход, а не статический, – считает посол Чжан Сяо.

Он провел ряд параллелей между коммунистическими партиями бывшего Советского Союза и КНР, а также представил ключевые различия в подходах между двумя партиями. Новейшим развитием научной теории, на которой основывается КПК, по словам дипломата, стала идея Председателя КНР Си Цзиньпина о строительстве социализма с китайской спецификой, отражающая нынешние реалии китайского общества.

– Благодаря этой идее мы ликвидировали в своей стране абсолютную бедность, за 8 лет выведя из нищеты почти 100 миллионов человек, – отметил посол Чжан Сяо. – Также благодаря этой идее мы расширили круг друзей по всему миру, инициатива «Пояс и путь» встретила ошеломляющую положительную реакцию и поддержку, а концепция «сообщества единой судьбы человечества» снискала мировое признание и позитивную оценку.

При этом он обратил внимание на то, что, несмотря на грандиозные перемены, происходящие в текущем столетии, изначальная миссия партии «Все во благо народа, во всем на него опираться» остается неизменной.

– Партия четко понимает, что только живя одними помыслами с народом, она имеет перспективу, – считает дипломат. – Партия также прекрасно понимает, что если она рассчитывает на долго­срочное пребывание во власти, то ее сердце должно биться в унисон с сердцами народа.

Посол Чжан Сяо также остановился еще на двух знаменательных датах – 30-летии Независимости Казахстана и 30-летии установления дипломатических отношений между РК и КНР.

– За 30 лет Казахстан как независимая страна не только состоялся, но и добился общепризнанных великих успехов, – подчеркнул посол. – Двусторонние отношения в течение этих 30 лет также динамично развиваются. Лидеры КПК установили тесные рабочие контакты, имеют глубокую личную дружбу и с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В этом кроется залог динамичного и продуктивного развития сотрудничества двух стран.

При этом он отметил, что Компартия Китая и партия «Nur Otan» – это стратегические партнеры, и на протяжении многих лет межпартийные связи служат мощным стимулом для стремительного развития межгосударственных отношений.

– Состоявшийся 2 июня телефонный разговор между лидерами наших двух стран ознаменовал новую страницу в двусторонних отношениях. Он говорит о том, что пандемия не помешала общению лидеров двух стран. Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал Китай «вечным соседом и всепогодным другом», а Председатель КНР Си Цзиньпин отметил беспрецедентный статус двусторонних отношений – вечное всестороннее стратегическое партнерство. Как я понимаю, слово «вечный» – не сколько понятие времени, сколько демонстрация волеизъявления и стремления народов двух стран передавать дружбу и добрососедство из поколения в поколение, – заявил посол Чжан Сяо.

Посол также уделил внимание перспективам партнерства двух стран после завершения пандемии. По его словам, в постковидный период РК и КНР будут сконцент­рированы на наращивании сотрудничества в области цифровизации, инноваций и «зеленых» технологий.

– Словом, внимание будет обращено на те отрасли, которые способны эффективнее всего «вытянуть» экономику из непростого положения, сложившегося из-за пандемии, – сказал дипломат.

– В рамках сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» с НЭП «Нұрлы жол» мы будем отдавать приоритет строительству «Зеленого шелкового пути», «Цифрового шелкового пути» и «Инновационного шелкового пути», чтобы сформировать китайско-казахстанское сообщество единой судьбы в самой ближайшей перспективе.

ГРАНИ ПРОДУКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА

Взгляд из Казахстана на роль КПК в современных достижениях Китая представил председатель правления АО «Институт внешнеполитических исследований» при МИД РК Болат Нургалиев.

– Современный Китай как ключевой драйвер глобальной экономики играет все возрастающую роль в международном развитии и сотрудничестве, – констатировал эксперт. – Будучи генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества, я три года проработал в Китае и имею основанное на лично увиденном представление о потенциале этой великой страны. Меня особо впечатляет китайская динамика социально-экономической трансформации и модернизации, в которых ключевую роль, бесспорно, играет Коммунистическая партия.

По его словам, для казахстанских исследователей особый интерес представляет изучение опыта модернизации и быстрого развития Китая под руководством КПК.

– Озвученная в столице Казах-стана Председателем Си Цзиньпином стратегическая инициатива «Один пояс, один путь» вписана в Устав КПК и является важной составляющей глобальной стратегии современного Китая, – добавил Болат Нургалиев. – Этот факт отражает особую политическую значимость инициативы «Пояса и пути», которую КНР реализует вместе с Казахстаном и еще 120 странами-партнерами. Почти 8 лет ее успешной реализации показывают, насколько сегодня востребованы идеи взаимовыгодной кооперации и совместного развития.

В свою очередь заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы Тимур Шаймергенов напомнил о том, как в 2015 году Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев прочитал лекцию в Центральной партшколе КПК. Тогда Елбасы отметил: «Сегодняшние ее слушатели – это завтрашние проводники курса Компартии Китая. Вы – авангард на пути воплощения «китайской мечты» и возрождения нации. Ведь уникальный феномен XXI века, называемый «подъемом Китая», мы рассматриваем в первую очередь как возможность для развития всего региона».

– Эта фраза хорошо отражает восприятие в нашей стране Компартии Китая и ее роли в развитии нашего Восточного соседа, – считает эксперт. – Ведь те результаты, которых достиг сегодня Китай, действительно в определенной степени можно считать чудом.

По его словам, Китай стал второй по величине экономикой в мире, мировым лидером в торговле и промышленности, страной с крупнейшим валютным резервом. ВВП КНР превышает 100 трлн юаней, ВВП на душу населения составляет более 10 тыс. долларов. Уровень урбанизации в Китае, по разным данным, превышает 60%, а численность населения со средним уровнем дохода – более 400 млн человек.

– Китай перезапустил совмест­но с Казахстаном современный Шелковый путь и конструктивно изменяет международное сотрудничество с геополитического на геоэкономическое измерение, – подчеркнул Тимур Шаймергенов.

За «круглым столом» было отмечено, что отличительной чертой КПК стала высокая адаптивность к меняющимся условиям современного мира. Кроме того, в последние десятилетия Китай, следуя мировым трендам, все больше внимания уделяет развитию «зеленой» экономики, экологичного производства и защите окружающей среды. В рамках концепции «экологической цивилизации» и экологических ориентиров Китая важная роль отводится инициативе «Одного пояса, одного пути», в рамках которой активно развивается сотрудничество Казахстана и Китая.

В рамках заседания «круглого стола» также состоялась презентация книги «Ложь и правда о Синцзяне», в которой представлены независимые исследования политической, социально-экономической и этнополитической обстановки в Синцзян-Уйгурском автономном округе.